https://ria.ru/20240813/dolina-1966045969.html

Представитель Долиной рассказал, что мошенники использовали нейросеть

Представитель Долиной рассказал, что мошенники использовали нейросеть - РИА Новости, 13.08.2024

Представитель Долиной рассказал, что мошенники использовали нейросеть

Мошенники, жертвой которых стала народная артистка РФ Лариса Долина, использовали сгенерированное нейросетью изображение для обращения в микрокредитную... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T22:51

2024-08-13T22:51

2024-08-13T22:52

россия

украина

лариса долина

сергей пудовкин

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879336946_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_1708bee0b295feddf4ef092810802385.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мошенники, жертвой которых стала народная артистка РФ Лариса Долина, использовали сгенерированное нейросетью изображение для обращения в микрокредитную организацию, заявил представитель певицы Сергей Пудовкин. Ранее Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на территории Украины, и ее признали потерпевшей по уголовному делу. "Мошенники обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения. Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться", - сказал он в эфире Первого канала. В СМИ сообщали, что Долина стала жертвой мошенников, певица якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 миллионов рублей аферистам. В квартиру Долиной пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают. что заплатили деньги за недвижимость.

https://ria.ru/20240813/dolina-1966012472.html

https://ria.ru/20240813/mvd-1966034290.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, лариса долина, сергей пудовкин, москва, происшествия