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Представитель Долиной рассказал, что мошенники использовали нейросеть - РИА Новости, 13.08.2024
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22:51 13.08.2024 (обновлено: 22:52 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/dolina-1966045969.html
Представитель Долиной рассказал, что мошенники использовали нейросеть
Представитель Долиной рассказал, что мошенники использовали нейросеть - РИА Новости, 13.08.2024
Представитель Долиной рассказал, что мошенники использовали нейросеть
Мошенники, жертвой которых стала народная артистка РФ Лариса Долина, использовали сгенерированное нейросетью изображение для обращения в микрокредитную... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T22:51
2024-08-13T22:52
россия
украина
лариса долина
сергей пудовкин
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мошенники, жертвой которых стала народная артистка РФ Лариса Долина, использовали сгенерированное нейросетью изображение для обращения в микрокредитную организацию, заявил представитель певицы Сергей Пудовкин. Ранее Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на территории Украины, и ее признали потерпевшей по уголовному делу. "Мошенники обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения. Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться", - сказал он в эфире Первого канала. В СМИ сообщали, что Долина стала жертвой мошенников, певица якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 миллионов рублей аферистам. В квартиру Долиной пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают. что заплатили деньги за недвижимость.
https://ria.ru/20240813/dolina-1966012472.html
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россия, украина, лариса долина, сергей пудовкин, москва, происшествия
Россия, Украина, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Москва, Происшествия
Представитель Долиной рассказал, что мошенники использовали нейросеть

Представитель Долиной: мошенники использовали нейросеть, чтобы взять микрокредит

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Мошенники, жертвой которых стала народная артистка РФ Лариса Долина, использовали сгенерированное нейросетью изображение для обращения в микрокредитную организацию, заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.
Ранее Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на территории Украины, и ее признали потерпевшей по уголовному делу.
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"Мошенники обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения. Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться", - сказал он в эфире Первого канала.
В СМИ сообщали, что Долина стала жертвой мошенников, певица якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 миллионов рублей аферистам. В квартиру Долиной пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают. что заплатили деньги за недвижимость.
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РоссияУкраинаЛариса ДолинаСергей ПудовкинМоскваПроисшествия
 
 
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