https://ria.ru/20240813/dolina-1966039890.html

По делу об афере с продажей квартиры Долиной арестовали курьера

По делу об афере с продажей квартиры Долиной арестовали курьера - РИА Новости, 13.08.2024

По делу об афере с продажей квартиры Долиной арестовали курьера

Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, следует из картотеки. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T21:50

2024-08-13T21:50

2024-08-13T23:10

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, следует из картотеки."Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Цырульниковой А. Н. удовлетворено", — говорится в карточке дела.Подозреваемая уже обжаловала арест в Хамовническом районном суде, но в вышестоящую инстанцию — Мосгорсуд — материалы пока не передали.Цырульниковой вменяют мошенничество в особо крупным размере. Согласно опубликованным данным, в полицию поступило обращение от женщины, которая стала жертвой аферистов. Они звонили ей, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, заявляя, что якобы хотят уберечь ее от мошенников. После этого она перевела им сбережения, затем осуществила операции с принадлежащей ей недвижимостью и перечислила преступникам полученные деньги. Потерпевшая также передавала им наличные через курьера.Уточняется, что проданное жилое помещение арестовали по ходатайству следователя.Сотрудники столичной полиции устанавливают личности всех причастных к этому преступлению.Как ранее писали СМИ, Долина якобы продала аферистам недвижимость в центре Москвы и перевела им более 100 миллионов рублей. В квартиру пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают, что заплатили за нее деньги.Сама артистка подтвердила, что столкнулась с мошенниками. По ее словам, следователи уже выяснили, что злоумышленники находятся на территории Украины. Певица также рассказала, что они получили доступ к ее соцсетям и выложили обращение "чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды".

https://ria.ru/20240813/dolina-1966012472.html

https://ria.ru/20240813/dolina-1966033843.html

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происшествия, москва, лариса долина, россия, московский городской суд, украина