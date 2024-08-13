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По делу об афере с продажей квартиры Долиной арестовали курьера - РИА Новости, 13.08.2024
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Шоубиз
 
21:50 13.08.2024 (обновлено: 23:10 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/dolina-1966039890.html
По делу об афере с продажей квартиры Долиной арестовали курьера
По делу об афере с продажей квартиры Долиной арестовали курьера - РИА Новости, 13.08.2024
По делу об афере с продажей квартиры Долиной арестовали курьера
Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, следует из картотеки. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:50
2024-08-13T23:10
происшествия
москва
лариса долина
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, следует из картотеки."Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Цырульниковой А. Н. удовлетворено", — говорится в карточке дела.Подозреваемая уже обжаловала арест в Хамовническом районном суде, но в вышестоящую инстанцию — Мосгорсуд — материалы пока не передали.Цырульниковой вменяют мошенничество в особо крупным размере. Согласно опубликованным данным, в полицию поступило обращение от женщины, которая стала жертвой аферистов. Они звонили ей, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, заявляя, что якобы хотят уберечь ее от мошенников. После этого она перевела им сбережения, затем осуществила операции с принадлежащей ей недвижимостью и перечислила преступникам полученные деньги. Потерпевшая также передавала им наличные через курьера.Уточняется, что проданное жилое помещение арестовали по ходатайству следователя.Сотрудники столичной полиции устанавливают личности всех причастных к этому преступлению.Как ранее писали СМИ, Долина якобы продала аферистам недвижимость в центре Москвы и перевела им более 100 миллионов рублей. В квартиру пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают, что заплатили за нее деньги.Сама артистка подтвердила, что столкнулась с мошенниками. По ее словам, следователи уже выяснили, что злоумышленники находятся на территории Украины. Певица также рассказала, что они получили доступ к ее соцсетям и выложили обращение "чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды".
https://ria.ru/20240813/dolina-1966012472.html
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происшествия, москва, лариса долина, россия, московский городской суд, украина
Происшествия, Москва, Лариса Долина, Россия, Московский городской суд, Украина, Шоубиз
По делу об афере с продажей квартиры Долиной арестовали курьера

Суд арестовал курьера по делу об афере с продажей квартиры Долиной

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову по делу об афере с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, следует из картотеки.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Цырульниковой А. Н. удовлетворено", — говорится в карточке дела.
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Юрист назвал возможные последствия сделки с квартирой Долиной
Вчера, 18:25
Подозреваемая уже обжаловала арест в Хамовническом районном суде, но в вышестоящую инстанцию — Мосгорсуд — материалы пока не передали.
Цырульниковой вменяют мошенничество в особо крупным размере.
Согласно опубликованным данным, в полицию поступило обращение от женщины, которая стала жертвой аферистов. Они звонили ей, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, заявляя, что якобы хотят уберечь ее от мошенников. После этого она перевела им сбережения, затем осуществила операции с принадлежащей ей недвижимостью и перечислила преступникам полученные деньги. Потерпевшая также передавала им наличные через курьера.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Источник: мошенники с апреля по август уговаривали Долину перевести деньги
Вчера, 20:57
Уточняется, что проданное жилое помещение арестовали по ходатайству следователя.
Сотрудники столичной полиции устанавливают личности всех причастных к этому преступлению.
Как ранее писали СМИ, Долина якобы продала аферистам недвижимость в центре Москвы и перевела им более 100 миллионов рублей. В квартиру пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают, что заплатили за нее деньги.
Сама артистка подтвердила, что столкнулась с мошенниками. По ее словам, следователи уже выяснили, что злоумышленники находятся на территории Украины. Певица также рассказала, что они получили доступ к ее соцсетям и выложили обращение "чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды".
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Вчера, 22:51
 
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