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Источник: мошенники с апреля по август уговаривали Долину перевести деньги - РИА Новости, 13.08.2024
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20:57 13.08.2024 (обновлено: 21:04 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/dolina-1966033843.html
Источник: мошенники с апреля по август уговаривали Долину перевести деньги
Источник: мошенники с апреля по август уговаривали Долину перевести деньги - РИА Новости, 13.08.2024
Источник: мошенники с апреля по август уговаривали Долину перевести деньги
Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела об афере с квартирой и сбережениями москвички, у которой аферисты выманили более 200 миллионов рублей;... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:57
2024-08-13T21:04
лариса долина
происшествия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела об афере с квартирой и сбережениями москвички, у которой аферисты выманили более 200 миллионов рублей; источник пояснил РИА Новости, что пострадавшей является певица Лариса Долина.Ранее полиция Москвы возбудила уголовное дело об афере с квартирой в московских Хамовниках более чем на 200 миллионов рублей, задержана 53-летняя женщина, забиравшая деньги у потерпевшей и переводившая их мошенникам. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". На жилое помещение судом по ходатайству следователя наложен арест."С апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, ввели пострадавшую в заблуждение и под предлогом сохранения денежных средств уговорили перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и денежные средства от продажи квартиры в центре Москвы, отчужденной по указанию мошенников. Ущерб от мошеннических действий превысил 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Прокуратура контролирует установление лиц, причастных к мошенническим действиям в отношении жительницы столицы.Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о певице Ларисе Долиной.
https://ria.ru/20240813/dolina-1966012472.html
https://ria.ru/20240813/mvd-1966034290.html
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лариса долина, происшествия
Лариса Долина, Происшествия
Источник: мошенники с апреля по август уговаривали Долину перевести деньги

Мошенники с апреля по август уговаривали Долину перевести деньги от квартиры

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела об афере с квартирой и сбережениями москвички, у которой аферисты выманили более 200 миллионов рублей; источник пояснил РИА Новости, что пострадавшей является певица Лариса Долина.
Ранее полиция Москвы возбудила уголовное дело об афере с квартирой в московских Хамовниках более чем на 200 миллионов рублей, задержана 53-летняя женщина, забиравшая деньги у потерпевшей и переводившая их мошенникам. Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". На жилое помещение судом по ходатайству следователя наложен арест.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Юрист назвал возможные последствия сделки с квартирой Долиной
Вчера, 18:25
"С апреля по июль 2024 года телефонные аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, ввели пострадавшую в заблуждение и под предлогом сохранения денежных средств уговорили перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и денежные средства от продажи квартиры в центре Москвы, отчужденной по указанию мошенников. Ущерб от мошеннических действий превысил 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление лиц, причастных к мошенническим действиям в отношении жительницы столицы.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что речь идет о певице Ларисе Долиной.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В Москве завели дело об афере с квартирой более чем на 200 миллионов рублей
Вчера, 21:00
 
Лариса ДолинаПроисшествия
 
 
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