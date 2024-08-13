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Юрист назвал возможные последствия сделки с квартирой Долиной - РИА Новости, 13.08.2024
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18:25 13.08.2024 (обновлено: 18:47 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/dolina-1966012472.html
Юрист назвал возможные последствия сделки с квартирой Долиной
Юрист назвал возможные последствия сделки с квартирой Долиной - РИА Новости, 13.08.2024
Юрист назвал возможные последствия сделки с квартирой Долиной
Результат сделки с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников с территории Украины, зависит от того, какой способ защиты... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:25
2024-08-13T18:47
украина
россия
происшествия
лариса долина
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Результат сделки с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников с территории Украины, зависит от того, какой способ защиты права выберут ее юристы и от собранных доказательств по делу, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский. Ранее СМИ сообщали, что Долина стала жертвой мошенников, певица якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 миллионов рублей аферистам. В квартиру Долиной пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают. что заплатили деньги за недвижимость. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, уточняла певица в своем Telegram-канале. "Что касается возможности вернуть квартиру Ларисе Долиной, многое будет зависеть от того, какой способ защиты права выберут ее юристы и от собранных доказательств по делу", - говорит юрист. Он отмечает, что в общем случае при признании сделки недействительной, последует двухсторонняя реституция, когда каждая из сторон должна возвратить все полученное. Если покупатели квартиры действовали добросовестно и не знали о преступных аспектах сделки, они по решению суда должны будут вернуть квартиру певице, а Лариса Долина вернуть им полученные деньги, считает Хаминский. "Однако, если будет установлено, что сделка по продаже заведомо имела юридические пороки, ей как потерпевшей квартира может быть возвращена без встречного возмещения", - добавил юрист. Сейчас суд должен наложить обеспечительные меры в виде запрета на совершение сделок с квартирой либо по ходатайству органов следствия, либо в гражданском процессе, заключает Хаминский.
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
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украина, россия, происшествия, лариса долина
Украина, Россия, Происшествия, Лариса Долина
Юрист назвал возможные последствия сделки с квартирой Долиной

Юрист Хаминский: результат сделки с квартирой Долиной зависит от доказательств

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Результат сделки с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников с территории Украины, зависит от того, какой способ защиты права выберут ее юристы и от собранных доказательств по делу, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.
Ранее СМИ сообщали, что Долина стала жертвой мошенников, певица якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 миллионов рублей аферистам. В квартиру Долиной пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают. что заплатили деньги за недвижимость. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, уточняла певица в своем Telegram-канале.
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"Что касается возможности вернуть квартиру Ларисе Долиной, многое будет зависеть от того, какой способ защиты права выберут ее юристы и от собранных доказательств по делу", - говорит юрист.
Он отмечает, что в общем случае при признании сделки недействительной, последует двухсторонняя реституция, когда каждая из сторон должна возвратить все полученное. Если покупатели квартиры действовали добросовестно и не знали о преступных аспектах сделки, они по решению суда должны будут вернуть квартиру певице, а Лариса Долина вернуть им полученные деньги, считает Хаминский.
"Однако, если будет установлено, что сделка по продаже заведомо имела юридические пороки, ей как потерпевшей квартира может быть возвращена без встречного возмещения", - добавил юрист.
Сейчас суд должен наложить обеспечительные меры в виде запрета на совершение сделок с квартирой либо по ходатайству органов следствия, либо в гражданском процессе, заключает Хаминский.
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