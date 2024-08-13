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Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест - РИА Новости, 13.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:36 13.08.2024 (обновлено: 18:04 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/dolina-1965955177.html
Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест
Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест - РИА Новости, 13.08.2024
Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест
Народная артистка России Лариса Долина подтвердила в Telegram-канале, что столкнулась с мошенничеством, а на ее квартиру наложили арест. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:36
2024-08-13T18:04
происшествия
украина
москва
лариса долина
культура
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина подтвердила в Telegram-канале, что столкнулась с мошенничеством, а на ее квартиру наложили арест. &quot;В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест&quot;, — сказала Долина на видео.По словам певицы, следователи выяснили, что мошенники находятся на территории Украины. Долина рассказала также, что злоумышленники получили доступ к ее соцсетям и выложили обращение "чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды". &quot;В интересах предварительного расследования более углубленных комментариев я сейчас дать не могу&quot;, — добавила артистка.Как писали СМИ, Долина якобы продала аферистам квартиру в центре Москвы и перевела им более 100 миллионов. В квартиру пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают, что заплатили деньги за недвижимость.Представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе произошедшего и что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
https://ria.ru/20240722/uspenskaya-1961233918.html
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происшествия, украина, москва, лариса долина
Происшествия, Украина, Москва, Лариса Долина, Культура
Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест

Лариса Долина стала жертвой украинских мошенников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина подтвердила в Telegram-канале, что столкнулась с мошенничеством, а на ее квартиру наложили арест.
«

"В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест", — сказала Долина на видео.

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По словам певицы, следователи выяснили, что мошенники находятся на территории Украины. Долина рассказала также, что злоумышленники получили доступ к ее соцсетям и выложили обращение "чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды".
«

"В интересах предварительного расследования более углубленных комментариев я сейчас дать не могу", — добавила артистка.

Как писали СМИ, Долина якобы продала аферистам квартиру в центре Москвы и перевела им более 100 миллионов. В квартиру пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают, что заплатили деньги за недвижимость.
Представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе произошедшего и что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
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