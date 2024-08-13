https://ria.ru/20240813/dolina-1965955177.html

Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест

Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест - РИА Новости, 13.08.2024

Долина стала жертвой мошенников, на ее квартиру наложили арест

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила в Telegram-канале, что столкнулась с мошенничеством, а на ее квартиру наложили арест. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:36

2024-08-13T15:36

2024-08-13T18:04

происшествия

украина

москва

лариса долина

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576248119_0:185:2803:1762_1920x0_80_0_0_a984f423c0896b6b79941983fad4a6ba.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина подтвердила в Telegram-канале, что столкнулась с мошенничеством, а на ее квартиру наложили арест. "В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест", — сказала Долина на видео.По словам певицы, следователи выяснили, что мошенники находятся на территории Украины. Долина рассказала также, что злоумышленники получили доступ к ее соцсетям и выложили обращение "чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды". "В интересах предварительного расследования более углубленных комментариев я сейчас дать не могу", — добавила артистка.Как писали СМИ, Долина якобы продала аферистам квартиру в центре Москвы и перевела им более 100 миллионов. В квартиру пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают, что заплатили деньги за недвижимость.Представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе произошедшего и что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240722/uspenskaya-1961233918.html

https://ria.ru/20240725/moshenniki-1962001429.html

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, москва, лариса долина