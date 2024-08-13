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Представитель Долиной в курсе мошеннических действий в отношении певицы - РИА Новости, 13.08.2024
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15:07 13.08.2024 (обновлено: 15:49 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/dolina-1965946248.html
Представитель Долиной в курсе мошеннических действий в отношении певицы
Представитель Долиной в курсе мошеннических действий в отношении певицы - РИА Новости, 13.08.2024
Представитель Долиной в курсе мошеннических действий в отношении певицы
Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы, отметив, что... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:07
2024-08-13T15:49
москва
лариса долина
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы, отметив, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Ранее СМИ сообщали, что Долина стала жертвой мошенников, певица якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 миллионов рублей аферистам. В квартиру Долиной пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают. что заплатили деньги за недвижимость. "Тут я могу сказать только, что эта история контролируется и находится под очень большим наблюдением специальных служб и правоохранителей, которые занимаются и будут заниматься решением этих вопросов", - сказал собеседник агентства.
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москва, лариса долина
Москва, Лариса Долина
Представитель Долиной в курсе мошеннических действий в отношении певицы

Представитель Пудовкин заявил, что в курсе мошенничества в отношении Долиной

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Лариса Долина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы, отметив, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
Ранее СМИ сообщали, что Долина стала жертвой мошенников, певица якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 миллионов рублей аферистам. В квартиру Долиной пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают. что заплатили деньги за недвижимость.
«
"Тут я могу сказать только, что эта история контролируется и находится под очень большим наблюдением специальных служб и правоохранителей, которые занимаются и будут заниматься решением этих вопросов", - сказал собеседник агентства.
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