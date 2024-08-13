https://ria.ru/20240813/dolina-1965946248.html

Представитель Долиной в курсе мошеннических действий в отношении певицы

Представитель Долиной в курсе мошеннических действий в отношении певицы - РИА Новости, 13.08.2024

Представитель Долиной в курсе мошеннических действий в отношении певицы

Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы, отметив, что... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:07

2024-08-13T15:07

2024-08-13T15:49

москва

лариса долина

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил РИА Новости, что он в курсе мошеннических действий в отношении певицы, отметив, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Ранее СМИ сообщали, что Долина стала жертвой мошенников, певица якобы продала квартиру в центре Москвы и перевела более 100 миллионов рублей аферистам. В квартиру Долиной пытались попасть "новые владельцы", которые утверждают. что заплатили деньги за недвижимость. "Тут я могу сказать только, что эта история контролируется и находится под очень большим наблюдением специальных служб и правоохранителей, которые занимаются и будут заниматься решением этих вопросов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240722/uspenskaya-1961233918.html

москва

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москва, лариса долина