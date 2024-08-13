https://ria.ru/20240813/dochka-1965851185.html
"Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение ФАС в Твери
"Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение ФАС в Твери - РИА Новости, 13.08.2024
"Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение ФАС в Твери
"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, на заправках компании в городе теперь установлена... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:05
2024-08-13T09:05
2024-08-13T10:28
экономика
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сургутнефтегаз
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
уфас
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. "Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, на заправках компании в городе теперь установлена одинаковая розничная цена на бензин, заявило ведомство. В июле Тверское УФАС России выдало предупреждение ООО "СО "Тверьнефтепродукт", дочерней компании "Сургутнефтегаза", из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия рядом конкурентов. Устранить нарушения было необходимо до 12 августа. "Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение Тверского УФАС России о ценовой дискриминации", - сказали в ФАС. "В установленный срок компания предоставила в УФАС отчет и доказательства исполнения предупреждения. На территории Твери установлена одинаковая цена на всех заправках", - добавили в службе. Уточняется, что в 60% случаев стоимость бензина стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.
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экономика, тверь, россия, сургутнефтегаз, федеральная антимонопольная служба (фас россии), уфас
Экономика, Тверь, Россия, Сургутнефтегаз, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), УФАС
"Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение ФАС в Твери
"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери установила единые розничные цены на бензин
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. "Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, на заправках компании в городе теперь установлена одинаковая розничная цена на бензин, заявило ведомство.
В июле Тверское УФАС России выдало предупреждение ООО "СО "Тверьнефтепродукт", дочерней компании "Сургутнефтегаза", из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия рядом конкурентов. Устранить нарушения было необходимо до 12 августа.
«
"Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение Тверского УФАС России о ценовой дискриминации", - сказали в ФАС.
"В установленный срок компания предоставила в УФАС отчет и доказательства исполнения предупреждения. На территории Твери установлена одинаковая цена на всех заправках", - добавили в службе.
Уточняется, что в 60% случаев стоимость бензина стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.