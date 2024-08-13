https://ria.ru/20240813/dochka-1965851185.html

"Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение ФАС в Твери

"Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение ФАС в Твери - РИА Новости, 13.08.2024

"Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение ФАС в Твери

"Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, на заправках компании в городе теперь установлена... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:05

2024-08-13T09:05

2024-08-13T10:28

экономика

тверь

россия

сургутнефтегаз

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

уфас

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. "Дочка" "Сургутнефтегаза" в Твери исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, на заправках компании в городе теперь установлена одинаковая розничная цена на бензин, заявило ведомство. В июле Тверское УФАС России выдало предупреждение ООО "СО "Тверьнефтепродукт", дочерней компании "Сургутнефтегаза", из-за разных цен на АЗС в зависимости от наличия рядом конкурентов. Устранить нарушения было необходимо до 12 августа. "Дочка" "Сургутнефтегаза" исполнила предупреждение Тверского УФАС России о ценовой дискриминации", - сказали в ФАС. "В установленный срок компания предоставила в УФАС отчет и доказательства исполнения предупреждения. На территории Твери установлена одинаковая цена на всех заправках", - добавили в службе. Уточняется, что в 60% случаев стоимость бензина стала ниже, чем была до выдачи предупреждения.

https://ria.ru/20240619/fas-1954089870.html

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экономика, тверь, россия, сургутнефтегаз, федеральная антимонопольная служба (фас россии), уфас