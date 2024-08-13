https://ria.ru/20240813/dnr-1965943749.html
В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра
В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра - РИА Новости, 13.08.2024
В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра
Российские войска ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:00
2024-08-13T15:00
2024-08-13T15:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954531794_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_21e0c5d76a08ec8a1797ef2cf8e7c0e5.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия – севернее Часова Яра, т.е. в районе Григорьевки со стороны Богдановки. Это тоже очень важный успех", - сказал Кимаковский.
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954531794_342:0:2590:1686_1920x0_80_0_0_994a80b2b5e78761e03db3f6b9597be1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра
Кимаковский: ВС РФ ведут успешные наступательные действия севернее Часова Яра