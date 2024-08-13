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В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра

В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра - РИА Новости, 13.08.2024

В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра

Российские войска ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:00

2024-08-13T15:00

2024-08-13T15:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия – севернее Часова Яра, т.е. в районе Григорьевки со стороны Богдановки. Это тоже очень важный успех", - сказал Кимаковский.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф