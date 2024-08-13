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В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра - РИА Новости, 13.08.2024
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15:00 13.08.2024
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В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра
В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра - РИА Новости, 13.08.2024
В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра
Российские войска ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:00
2024-08-13T15:00
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия – севернее Часова Яра, т.е. в районе Григорьевки со стороны Богдановки. Это тоже очень важный успех", - сказал Кимаковский.
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донецкая народная республика, безопасность, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В ДНР сообщили о наступательных действиях ВС России в районе Часова Яра

Кимаковский: ВС РФ ведут успешные наступательные действия севернее Часова Яра

© AP PhotoВид на Часов Яр
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo
Вид на Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские войска ведут успешные наступательные действия на Артемовском направлении, севернее Часова Яра, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"На Артемовском направлении, в районе Часова Яра, наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия – севернее Часова Яра, т.е. в районе Григорьевки со стороны Богдановки. Это тоже очень важный успех", - сказал Кимаковский.
© ИнфографикаОсвобожденные районы Часова Яра в ДНР
Освобожденные районы Часова Яра в ДНР
© Инфографика
Освобожденные районы Часова Яра в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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