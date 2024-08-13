Рейтинг@Mail.ru
Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/dnr-1965939340.html
Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР
Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР - РИА Новости, 13.08.2024
Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР
Российские военнослужащие достигли существенных улучшений позиций в районе Красногоровки и Яснобородовки в ДНР, закрепились на Карловском водохранилище в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:44
2024-08-13T14:44
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469459_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_0456b5ca1eae829600e510e8015f4720.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие достигли существенных улучшений позиций в районе Красногоровки и Яснобородовки в ДНР, закрепились на Карловском водохранилище в Покровском районе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На донецком направлении у нас существенные улучшения в районе Красногоровки и Яснобородовки. И очень хорошо мы закрепились на Карловском водохранилище, это недалеко от Карловки. Это тоже очень хороший успех". - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красногоровка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469459_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_40d603b27e870628126d444095d7148a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России укрепились на Карловском водохранилище

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие достигли существенных улучшений позиций в районе Красногоровки и Яснобородовки в ДНР, закрепились на Карловском водохранилище в Покровском районе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"На донецком направлении у нас существенные улучшения в районе Красногоровки и Яснобородовки. И очень хорошо мы закрепились на Карловском водохранилище, это недалеко от Карловки. Это тоже очень хороший успех". - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала