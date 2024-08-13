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Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР

Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР - РИА Новости, 13.08.2024

Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР

Российские военнослужащие достигли существенных улучшений позиций в районе Красногоровки и Яснобородовки в ДНР, закрепились на Карловском водохранилище в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:44

2024-08-13T14:44

2024-08-13T14:44

специальная военная операция на украине

красногоровка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие достигли существенных улучшений позиций в районе Красногоровки и Яснобородовки в ДНР, закрепились на Карловском водохранилище в Покровском районе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На донецком направлении у нас существенные улучшения в районе Красногоровки и Яснобородовки. И очень хорошо мы закрепились на Карловском водохранилище, это недалеко от Карловки. Это тоже очень хороший успех". - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красногоровка

донецкая народная республика

россия

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красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф