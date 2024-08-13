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Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР
Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР - РИА Новости, 13.08.2024
Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР
Российские военнослужащие достигли существенных улучшений позиций в районе Красногоровки и Яснобородовки в ДНР, закрепились на Карловском водохранилище в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:44
2024-08-13T14:44
2024-08-13T14:44
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие достигли существенных улучшений позиций в районе Красногоровки и Яснобородовки в ДНР, закрепились на Карловском водохранилище в Покровском районе, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. "На донецком направлении у нас существенные улучшения в районе Красногоровки и Яснобородовки. И очень хорошо мы закрепились на Карловском водохранилище, это недалеко от Карловки. Это тоже очень хороший успех". - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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красногоровка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные закрепились на Карловском водохранилище в ДНР
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России укрепились на Карловском водохранилище