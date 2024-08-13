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Пострадавшую при атаке в Лисичанске девочку доставили в луганскую больницу - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 13.08.2024 (обновлено: 19:47 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/devochka-1966023288.html
Пострадавшую при атаке в Лисичанске девочку доставили в луганскую больницу
Пострадавшую при атаке в Лисичанске девочку доставили в луганскую больницу - РИА Новости, 13.08.2024
Пострадавшую при атаке в Лисичанске девочку доставили в луганскую больницу
Двенадцатилетнюю девочку, раненную при ударе со стороны ВСУ по автобусу в Лисичанске, доставили для проведения операции в Луганскую Республиканскую клиническую... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:43
2024-08-13T19:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
лисичанск
луганск
минздрав лнр
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, раненную при ударе со стороны ВСУ по автобусу в Лисичанске, доставили для проведения операции в Луганскую Республиканскую клиническую больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве ЛНР. Ранее сообщалось, что автобус с мирными жителями попал под удар ВСУ в Лисичанске, два человека погибли, более 30 ранены. "Раненая в Лисичанске девочка на данный момент находится в Республиканской детской клинической больнице, где ей проводят операцию", - сообщили в минздраве региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, лисичанск, луганск, минздрав лнр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Луганск, Минздрав ЛНР, Происшествия
Пострадавшую при атаке в Лисичанске девочку доставили в луганскую больницу

Пострадавшую при атаке ВСУ в Лисичанске девочку доставили в больницу Луганска

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПоследствия обстрела автобуса в Лисичанске
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, раненную при ударе со стороны ВСУ по автобусу в Лисичанске, доставили для проведения операции в Луганскую Республиканскую клиническую больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве ЛНР.
Ранее сообщалось, что автобус с мирными жителями попал под удар ВСУ в Лисичанске, два человека погибли, более 30 ранены.
"Раненая в Лисичанске девочка на данный момент находится в Республиканской детской клинической больнице, где ей проводят операцию", - сообщили в минздраве региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЛисичанскЛуганскМинздрав ЛНРПроисшествия
 
 
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