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Пострадавшую при атаке в Лисичанске девочку доставили в луганскую больницу
Пострадавшую при атаке в Лисичанске девочку доставили в луганскую больницу - РИА Новости, 13.08.2024
Пострадавшую при атаке в Лисичанске девочку доставили в луганскую больницу
Двенадцатилетнюю девочку, раненную при ударе со стороны ВСУ по автобусу в Лисичанске, доставили для проведения операции в Луганскую Республиканскую клиническую... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:43
2024-08-13T19:43
2024-08-13T19:47
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Двенадцатилетнюю девочку, раненную при ударе со стороны ВСУ по автобусу в Лисичанске, доставили для проведения операции в Луганскую Республиканскую клиническую больницу, сообщили РИА Новости в Минздраве ЛНР. Ранее сообщалось, что автобус с мирными жителями попал под удар ВСУ в Лисичанске, два человека погибли, более 30 ранены. "Раненая в Лисичанске девочка на данный момент находится в Республиканской детской клинической больнице, где ей проводят операцию", - сообщили в минздраве региона.
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вооруженные силы украины, лисичанск, луганск, минздрав лнр, происшествия
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Пострадавшую при атаке в Лисичанске девочку доставили в луганскую больницу
Пострадавшую при атаке ВСУ в Лисичанске девочку доставили в больницу Луганска