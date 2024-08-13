https://ria.ru/20240813/delo-1966040434.html
В Нижнем Новгороде завели дело после нападения мигранта на женщину
В Нижнем Новгороде завели дело после нападения мигранта на женщину - РИА Новости, 13.08.2024
В Нижнем Новгороде завели дело после нападения мигранта на женщину
Уголовное дело о попытке изнасилования возбудили в Нижнем Новгороде после нападения мигранта на местную жительницу, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:57
2024-08-13T21:57
2024-08-13T21:58
происшествия
россия
нижний новгород
нижегородская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело о попытке изнасилования возбудили в Нижнем Новгороде после нападения мигранта на местную жительницу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о совершении мигрантом попытки изнасилования жительницы Нижегородской области. В результате нападения, утверждалось там, у жертвы диагностирован перелом шейного позвонка, имеются гематомы и ссадины. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. "Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (покушение на изнасилование)... Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мигранта на молодую женщину", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде завели дело после нападения мигранта на женщину
СК РФ: в Нижнем Новгороде завели дело после нападения мигранта на женщину