https://ria.ru/20240813/delo-1966040434.html

В Нижнем Новгороде завели дело после нападения мигранта на женщину

В Нижнем Новгороде завели дело после нападения мигранта на женщину - РИА Новости, 13.08.2024

В Нижнем Новгороде завели дело после нападения мигранта на женщину

Уголовное дело о попытке изнасилования возбудили в Нижнем Новгороде после нападения мигранта на местную жительницу, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T21:57

2024-08-13T21:57

2024-08-13T21:58

происшествия

россия

нижний новгород

нижегородская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Уголовное дело о попытке изнасилования возбудили в Нижнем Новгороде после нападения мигранта на местную жительницу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о совершении мигрантом попытки изнасилования жительницы Нижегородской области. В результате нападения, утверждалось там, у жертвы диагностирован перелом шейного позвонка, имеются гематомы и ссадины. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. "Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (покушение на изнасилование)... Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту нападения мигранта на молодую женщину", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20240806/prigovor-1964319489.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)