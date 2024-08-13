Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве, пишут СМИ

МОСКВА, 13 авг– РИА Новости. Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых бывших представителей власти заведено дело об убийстве, это первое дело против нее после смены правительства, передает издание The Daily Star. Премьер Бангладеш Шейх Хасина 5 августа на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке. Затем она заявила об отставке и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu сообщило, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа. Шейх Хасину и ряд государственных деятелей обвиняют в причастности к гибели владельца продуктового магазина Абу Сайеда, который был застрелен полицией в столичном районе Мохаммадпур 16 июля во время протестов. Ранее в публикации издания подчеркивалось, что он не представлял угрозы для полиции, стоял поодаль от других протестующих, в руках у него была только палка, с которой он ни на кого не нападал. Полиция стреляла в протестующих без разбора, пишет газета. "Амир Хамза Шатил, житель Мохаммадпура и доброжелатель погибшего, подал иск против Шейх Хасины и других лиц в адрес судьи Дакки Раджеша Чоудхури", - пишет издание. Исследовав документы, судья принял решение о регистрации дела. Помимо Хасины в деле фигурируют генсек партии "Авами лиг" Обайдулла Квадера, бывшие глава МВД Асадуззамана Хан Камаль, генеральный инспектор полиции (IGP) Чоудхури Абдулла Аль-Мамун, а также бывшие руководители столичной полиции Дакки. Отмечается, полиция стреляла по протестующим по распоряжению генерального инспектора полиции и главы МВД страны. Это первое дело, возбужденное против Шейх Хасины после смены правительства. Согласно уголовному кодексу страны, за совершение убийства предусмотрено наказание в виде пожизненного срока или смертной казни. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране в июне и активизировались 1 августа. Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Полиции было дано распоряжение стрелять боевыми патронами. В результате беспорядков с 1 по 5 августа, по оценкам местных СМИ, погибли более 500 человек. Поводом для протестов стало решение Верховного суда Бангладеш восстановить закон о квотах при приеме на госслужбу, согласно которому 30% рабочих мест должны быть зарезервированы для потомков борцов за независимость страны, по 10% мест обязаны получать женщины и представители слаборазвитых регионов страны, 5% - этнические меньшинства и 1% - лица с ограниченными возможностями и только 44% мест распределялись на основе личных заслуг кандидатов.
МОСКВА, 13 авг– РИА Новости. Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых бывших представителей власти заведено дело об убийстве, это первое дело против нее после смены правительства, передает издание The Daily Star.
Премьер Бангладеш Шейх Хасина 5 августа на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке. Затем она заявила об отставке и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu сообщило, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа.
Шейх Хасину и ряд государственных деятелей обвиняют в причастности к гибели владельца продуктового магазина Абу Сайеда, который был застрелен полицией в столичном районе Мохаммадпур 16 июля во время протестов. Ранее в публикации издания подчеркивалось, что он не представлял угрозы для полиции, стоял поодаль от других протестующих, в руках у него была только палка, с которой он ни на кого не нападал. Полиция стреляла в протестующих без разбора, пишет газета.
"Амир Хамза Шатил, житель Мохаммадпура и доброжелатель погибшего, подал иск против Шейх Хасины и других лиц в адрес судьи Дакки Раджеша Чоудхури", - пишет издание. Исследовав документы, судья принял решение о регистрации дела.
Помимо Хасины в деле фигурируют генсек партии "Авами лиг" Обайдулла Квадера, бывшие глава МВД Асадуззамана Хан Камаль, генеральный инспектор полиции (IGP) Чоудхури Абдулла Аль-Мамун, а также бывшие руководители столичной полиции Дакки.
Отмечается, полиция стреляла по протестующим по распоряжению генерального инспектора полиции и главы МВД страны.
Это первое дело, возбужденное против Шейх Хасины после смены правительства. Согласно уголовному кодексу страны, за совершение убийства предусмотрено наказание в виде пожизненного срока или смертной казни.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране в июне и активизировались 1 августа. Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Полиции было дано распоряжение стрелять боевыми патронами. В результате беспорядков с 1 по 5 августа, по оценкам местных СМИ, погибли более 500 человек.
Поводом для протестов стало решение Верховного суда Бангладеш восстановить закон о квотах при приеме на госслужбу, согласно которому 30% рабочих мест должны быть зарезервированы для потомков борцов за независимость страны, по 10% мест обязаны получать женщины и представители слаборазвитых регионов страны, 5% - этнические меньшинства и 1% - лица с ограниченными возможностями и только 44% мест распределялись на основе личных заслуг кандидатов.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.
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