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Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
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14:31 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/delo-1965935625.html
Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве, пишут СМИ
Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве, пишут СМИ
Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых бывших представителей власти заведено дело об убийстве, это первое дело против нее после... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:31
2024-08-13T14:31
в мире
бангладеш
дакка (город)
великобритания
шейх хасина
беспорядки в бангладеш
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МОСКВА, 13 авг– РИА Новости. Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых бывших представителей власти заведено дело об убийстве, это первое дело против нее после смены правительства, передает издание The Daily Star. Премьер Бангладеш Шейх Хасина 5 августа на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке. Затем она заявила об отставке и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu сообщило, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа. Шейх Хасину и ряд государственных деятелей обвиняют в причастности к гибели владельца продуктового магазина Абу Сайеда, который был застрелен полицией в столичном районе Мохаммадпур 16 июля во время протестов. Ранее в публикации издания подчеркивалось, что он не представлял угрозы для полиции, стоял поодаль от других протестующих, в руках у него была только палка, с которой он ни на кого не нападал. Полиция стреляла в протестующих без разбора, пишет газета. "Амир Хамза Шатил, житель Мохаммадпура и доброжелатель погибшего, подал иск против Шейх Хасины и других лиц в адрес судьи Дакки Раджеша Чоудхури", - пишет издание. Исследовав документы, судья принял решение о регистрации дела. Помимо Хасины в деле фигурируют генсек партии "Авами лиг" Обайдулла Квадера, бывшие глава МВД Асадуззамана Хан Камаль, генеральный инспектор полиции (IGP) Чоудхури Абдулла Аль-Мамун, а также бывшие руководители столичной полиции Дакки. Отмечается, полиция стреляла по протестующим по распоряжению генерального инспектора полиции и главы МВД страны. Это первое дело, возбужденное против Шейх Хасины после смены правительства. Согласно уголовному кодексу страны, за совершение убийства предусмотрено наказание в виде пожизненного срока или смертной казни. Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране в июне и активизировались 1 августа. Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Полиции было дано распоряжение стрелять боевыми патронами. В результате беспорядков с 1 по 5 августа, по оценкам местных СМИ, погибли более 500 человек. Поводом для протестов стало решение Верховного суда Бангладеш восстановить закон о квотах при приеме на госслужбу, согласно которому 30% рабочих мест должны быть зарезервированы для потомков борцов за независимость страны, по 10% мест обязаны получать женщины и представители слаборазвитых регионов страны, 5% - этнические меньшинства и 1% - лица с ограниченными возможностями и только 44% мест распределялись на основе личных заслуг кандидатов.
https://ria.ru/20240812/bangladesh-1965816245.html
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в мире, бангладеш, дакка (город), великобритания, шейх хасина, беспорядки в бангладеш
В мире, Бангладеш, Дакка (город), Великобритания, Шейх Хасина, Беспорядки в Бангладеш
Против экс-премьера Бангладеш завели дело об убийстве, пишут СМИ

Daily Star: против экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины завели дело об убийстве

© AP Photo / Altaf QadriШейх Хасина
Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Altaf Qadri
Шейх Хасина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг– РИА Новости. Против бывшей премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и еще шестерых бывших представителей власти заведено дело об убийстве, это первое дело против нее после смены правительства, передает издание The Daily Star.
Премьер Бангладеш Шейх Хасина 5 августа на фоне беспорядков покинула официальную резиденцию в Дакке. Затем она заявила об отставке и улетела в индийский город Агартала. Издание Hindu сообщило, что экс-премьер просит убежище в Великобритании. Лауреат Нобелевской премии мира 2006 года доктор Мухаммад Юнус официально назначен на должность главы временного правительства Бангладеш. Он сам и весь состав временного правительства приняли присягу 8 августа.
Протестующие у здания парламента Бангладеш в Дакке - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Белый дом отверг причастность США к падению правительства в Бангладеш
12 августа, 22:46
Шейх Хасину и ряд государственных деятелей обвиняют в причастности к гибели владельца продуктового магазина Абу Сайеда, который был застрелен полицией в столичном районе Мохаммадпур 16 июля во время протестов. Ранее в публикации издания подчеркивалось, что он не представлял угрозы для полиции, стоял поодаль от других протестующих, в руках у него была только палка, с которой он ни на кого не нападал. Полиция стреляла в протестующих без разбора, пишет газета.
"Амир Хамза Шатил, житель Мохаммадпура и доброжелатель погибшего, подал иск против Шейх Хасины и других лиц в адрес судьи Дакки Раджеша Чоудхури", - пишет издание. Исследовав документы, судья принял решение о регистрации дела.
Помимо Хасины в деле фигурируют генсек партии "Авами лиг" Обайдулла Квадера, бывшие глава МВД Асадуззамана Хан Камаль, генеральный инспектор полиции (IGP) Чоудхури Абдулла Аль-Мамун, а также бывшие руководители столичной полиции Дакки.
Отмечается, полиция стреляла по протестующим по распоряжению генерального инспектора полиции и главы МВД страны.
Антиправительственная демонстрация в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Экс-главу МИД Бангладеш передали военным после попытки покинуть страну
6 августа, 23:40
Это первое дело, возбужденное против Шейх Хасины после смены правительства. Согласно уголовному кодексу страны, за совершение убийства предусмотрено наказание в виде пожизненного срока или смертной казни.
Протесты и демонстрации против правительства Шейх Хасины начались в Дакке и по всей стране в июне и активизировались 1 августа. Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. Полиции было дано распоряжение стрелять боевыми патронами. В результате беспорядков с 1 по 5 августа, по оценкам местных СМИ, погибли более 500 человек.
Поводом для протестов стало решение Верховного суда Бангладеш восстановить закон о квотах при приеме на госслужбу, согласно которому 30% рабочих мест должны быть зарезервированы для потомков борцов за независимость страны, по 10% мест обязаны получать женщины и представители слаборазвитых регионов страны, 5% - этнические меньшинства и 1% - лица с ограниченными возможностями и только 44% мест распределялись на основе личных заслуг кандидатов.
Протесты в Бангладеш
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

Антиправительственные протестующие во время штурма дворца премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

Антиправительственные протестующие и военнослужащие в Дакке

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8
© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

Антиправительственные протестующие взбираются на стены резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

Антиправительственные протестующие собираются во дворце премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8
© AP Photo / Rajib Dhar

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

Протестующие в Дакке

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

Антиправительственные протестующие громят дворец премьер-министра Шейх Хасины в Дакке

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8
© AFP 2024 / K M ASAD

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

Антиправительственные протестующие идут к резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8

Студенческие протесты в Бангладеш, связанные с правительственной системой квотирования приема на государственную службу, из-за действия которой значительное число выпускников вузов не могут устроиться на работу, потрясали страну в предыдущие годы и возобновились с новой силой в 2024 году после того, как эта система снова начала работать после временной приостановки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
1 из 8

Волнения начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации".

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
2 из 8

Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки.

© AFP 2024 / MUNIR UZ ZAMAN
3 из 8

За 5 августа жертвами беспорядков в Бангладеш стали более 50 человек.

© AFP 2024 / K M ASAD
4 из 8

Тысячи протестующих штурмовали дворец премьера Бангладеш Шейх Хасины, которая на фоне беспорядков покинула резиденцию и отправилась в более безопасное место.

© AFP 2024 / K M ASAD
5 из 8

Главнокомандующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что в Бангладеш сформируют временное правительство.

© AP Photo / Rajib Dhar
6 из 8

Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

© AFP 2024 / K M ASAD
7 из 8

Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам Шейх Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.

© AFP 2024 / K M ASAD
8 из 8
 
В миреБангладешДакка (город)ВеликобританияШейх ХасинаБеспорядки в Бангладеш
 
 
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