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Разработчик рассказал о модернизации мини-РЛС "Черемуха" - РИА Новости, 13.08.2024
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Новое оружие России
 
15:34 13.08.2024 (обновлено: 17:51 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/cheremuha-1965950897.html
Разработчик рассказал о модернизации мини-РЛС "Черемуха"
Разработчик рассказал о модернизации мини-РЛС "Черемуха" - РИА Новости, 13.08.2024
Разработчик рассказал о модернизации мини-РЛС "Черемуха"
Модернизированная портативная мини-РЛС (радиолокационная станция) "Черемуха" благодаря расширению зоны обнаружения сможет определять координаты и дальность... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:34
2024-08-13T17:51
новое оружие россии
безопасность
российская электроника
ростех
форум "армия — 2024"
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Модернизированная портативная мини-РЛС (радиолокационная станция) "Черемуха" благодаря расширению зоны обнаружения сможет определять координаты и дальность цели, тем самым избавляясь от "мертвых зон", сообщил РИА Новости генеральный директор Рыбинского завода приборостроения (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") Андрей Комогорцев. "Представленная в этом году на форуме "Армия-2024" модель "Черемухи" дооснащена функцией определения координат цели. Первоначально станция работала только по узким секторам и определяла, соответственно, только угол места цели. Модернизированная версия оборудования выдает точные координаты и дальность цели. Этого удалось достичь, в том числе, за счет расширения зоны обнаружения в горизонтальной плоскости со 180 градусов до 360 градусов. Тем самым удалось избавиться от так называемых "мертвых зон"", - сказал Комогорцев. Мини-РЛС "Черемуха" - мобильная радиолокационная станция кругового обзора разработки Рыбинского завода приборостроения. Ее можно использовать в плотной городской застройке - для мониторинга водной поверхности. Она позволяет обнаруживать, идентифицировать и сопровождать как наземные, так и водные цели. РЛС также видит мини-БПЛА, в том числе на сверхмалых высотах. Принцип ее работы заключается в определении местоположения движущегося объекта или его движущихся частей по доплеровскому смещению сигнала. "Черемуха" может "разглядеть" и зависшие в воздухе цели, например, миниатюрные FPV-дроны. Вес мини-РЛС не превышает 25 килограммов, что позволяет использовать ее на транспорте и в составе пеших групп патрулирования. "Черемуха" уже успешно эксплуатируется на промышленных предприятиях. Впервые мини-РЛС "Черемуха" была представлена на "Армии-2023". Форум "Армия" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа, он ежегодно проводится с 2015 года.
https://ria.ru/20240813/radiostantsiya-1965846638.html
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безопасность, российская электроника, ростех, форум "армия — 2024", россия
Новое оружие России, Безопасность, Российская электроника, Ростех, Форум "Армия — 2024", Россия
Разработчик рассказал о модернизации мини-РЛС "Черемуха"

Комогорцев: модернизация избавит портативную мини-РЛС "Черемуха" от мертвых зон

© Фото : АО "Рыбинский завод приборостроения"Мини-РЛС "Черемуха", представленная на форуме "Армия-2024"
Мини-РЛС Черемуха, представленная на форуме Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : АО "Рыбинский завод приборостроения"
Мини-РЛС "Черемуха", представленная на форуме "Армия-2024"
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Модернизированная портативная мини-РЛС (радиолокационная станция) "Черемуха" благодаря расширению зоны обнаружения сможет определять координаты и дальность цели, тем самым избавляясь от "мертвых зон", сообщил РИА Новости генеральный директор Рыбинского завода приборостроения (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") Андрей Комогорцев.
"Представленная в этом году на форуме "Армия-2024" модель "Черемухи" дооснащена функцией определения координат цели. Первоначально станция работала только по узким секторам и определяла, соответственно, только угол места цели. Модернизированная версия оборудования выдает точные координаты и дальность цели. Этого удалось достичь, в том числе, за счет расширения зоны обнаружения в горизонтальной плоскости со 180 градусов до 360 градусов. Тем самым удалось избавиться от так называемых "мертвых зон"", - сказал Комогорцев.
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Мини-РЛС "Черемуха" - мобильная радиолокационная станция кругового обзора разработки Рыбинского завода приборостроения. Ее можно использовать в плотной городской застройке - для мониторинга водной поверхности. Она позволяет обнаруживать, идентифицировать и сопровождать как наземные, так и водные цели. РЛС также видит мини-БПЛА, в том числе на сверхмалых высотах.
Принцип ее работы заключается в определении местоположения движущегося объекта или его движущихся частей по доплеровскому смещению сигнала. "Черемуха" может "разглядеть" и зависшие в воздухе цели, например, миниатюрные FPV-дроны. Вес мини-РЛС не превышает 25 килограммов, что позволяет использовать ее на транспорте и в составе пеших групп патрулирования. "Черемуха" уже успешно эксплуатируется на промышленных предприятиях.
Впервые мини-РЛС "Черемуха" была представлена на "Армии-2023".
Форум "Армия" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа, он ежегодно проводится с 2015 года.
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