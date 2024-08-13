В Иркутской области создадут реабилитационные центры буддийской сангхи
Долгоржапов: реабилитационные центры БТСР появятся в Иркутской области
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
Международный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Реабилитационные центры Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) будут созданы на территории Иркутской области, сообщил дид Хамбо-лама БТСР по Иркутской области Алдар Долгоржапов на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ.
"Наша сангха ведет огромную работу по поддержке воинов СВО и их семей. В ближайшее время реабилитационный центр Буддийской традиционной сангхи появится в Иркутске, с филиалом в Ангарске. Надеемся, что духовенство и общество поддержит нас в нашем благом деле", - сказал Долгоржапов на панельной сессии "260-летие института Пандито хамбо-лам России".
Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме проходят семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых обсуждается буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II.