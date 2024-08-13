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В Иркутской области создадут реабилитационные центры буддийской сангхи - РИА Новости, 13.08.2024
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Религия
 
14:13 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965928511.html
В Иркутской области создадут реабилитационные центры буддийской сангхи
В Иркутской области создадут реабилитационные центры буддийской сангхи - РИА Новости, 13.08.2024
В Иркутской области создадут реабилитационные центры буддийской сангхи
Реабилитационные центры Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) будут созданы на территории Иркутской области, сообщил дид Хамбо-лама БТСР по Иркутской... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:13
2024-08-13T14:13
религия
россия
иркутская область
улан-удэ
буддизм
религия
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Реабилитационные центры Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) будут созданы на территории Иркутской области, сообщил дид Хамбо-лама БТСР по Иркутской области Алдар Долгоржапов на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ. "Наша сангха ведет огромную работу по поддержке воинов СВО и их семей. В ближайшее время реабилитационный центр Буддийской традиционной сангхи появится в Иркутске, с филиалом в Ангарске. Надеемся, что духовенство и общество поддержит нас в нашем благом деле", - сказал Долгоржапов на панельной сессии "260-летие института Пандито хамбо-лам России". Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме проходят семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых обсуждается буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II.
https://ria.ru/20240813/kitaj-1965868387.html
россия
иркутская область
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россия, иркутская область, улан-удэ, буддизм, религия
Религия, Россия, Иркутская область, Улан-Удэ, Буддизм, Религия
В Иркутской области создадут реабилитационные центры буддийской сангхи

Долгоржапов: реабилитационные центры БТСР появятся в Иркутской области

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
Международный форум Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Международный форум "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Реабилитационные центры Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) будут созданы на территории Иркутской области, сообщил дид Хамбо-лама БТСР по Иркутской области Алдар Долгоржапов на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ.
"Наша сангха ведет огромную работу по поддержке воинов СВО и их семей. В ближайшее время реабилитационный центр Буддийской традиционной сангхи появится в Иркутске, с филиалом в Ангарске. Надеемся, что духовенство и общество поддержит нас в нашем благом деле", - сказал Долгоржапов на панельной сессии "260-летие института Пандито хамбо-лам России".
Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме проходят семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых обсуждается буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II.
Вице-президент Китайской буддийской ассоциации Ху Сюэфэн выступает на открытии Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Буддисты призвали использовать традиции для расширения возможностей
Вчера, 10:28
 
РелигияРоссияИркутская областьУлан-УдэБуддизмРелигия
 
 
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