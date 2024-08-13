Посол Шри-Ланки рассказал об актуальности учений Будды
Посол Шри-Ланки Амза: учения Будды становятся все более актуальными для мира
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВременный поверенный в делах посольства Шри-Ланки Пакир Мохидин Амза выступает на открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ. 13 августа 2024
Временный поверенный в делах посольства Шри-Ланки Пакир Мохидин Амза выступает на открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ. 13 августа 2024
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Полномочный министр в ранге посла Демократической социалистической республики Шри-Ланка в РФ Пакир Мохидин Амза заявил, что учения Будды становятся все более актуальными для мира, полного конфликтов, и обсуждения на сессиях II буддийского форума в Улан-Удэ неизбежно приведут к миру.
Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
"Учения Будды, созвучные принципам хартии ООН, сейчас более актуальны чем когда-либо. Ненависть не побороть ненавистью, а лишь только любовью. Благородные учения Будды становятся все более актуальными для мира, полного конфликтов. Я убежден, что в ближайшие несколько дней на сессиях будут обсуждаться учения Будды, которые неизбежно приведут к миру", - заявил Пакир Мохидин Амза на открытии форума участникам.
На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II.
Накануне форума в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.