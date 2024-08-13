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Посол Шри-Ланки рассказал об актуальности учений Будды - РИА Новости, 13.08.2024
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Религия
 
13:04 13.08.2024 (обновлено: 13:57 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/budda-1965901798.html
Посол Шри-Ланки рассказал об актуальности учений Будды
Посол Шри-Ланки рассказал об актуальности учений Будды - РИА Новости, 13.08.2024
Посол Шри-Ланки рассказал об актуальности учений Будды
Полномочный министр в ранге посла Демократической социалистической республики Шри-Ланка в РФ Пакир Мохидин Амза заявил, что учения Будды становятся все более... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:04
2024-08-13T13:57
религия
россия
шри-ланка
улан-удэ
пакир мохидин амза (временный поверенный в делах шри-ланки )
оон
буддизм
религия
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Полномочный министр в ранге посла Демократической социалистической республики Шри-Ланка в РФ Пакир Мохидин Амза заявил, что учения Будды становятся все более актуальными для мира, полного конфликтов, и обсуждения на сессиях II буддийского форума в Улан-Удэ неизбежно приведут к миру. Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. "Учения Будды, созвучные принципам хартии ООН, сейчас более актуальны чем когда-либо. Ненависть не побороть ненавистью, а лишь только любовью. Благородные учения Будды становятся все более актуальными для мира, полного конфликтов. Я убежден, что в ближайшие несколько дней на сессиях будут обсуждаться учения Будды, которые неизбежно приведут к миру", - заявил Пакир Мохидин Амза на открытии форума участникам. На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965875123.html
https://ria.ru/20240813/kambodzha-1965867278.html
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шри-ланка
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россия, шри-ланка, улан-удэ, пакир мохидин амза (временный поверенный в делах шри-ланки ), оон, буддизм, религия
Религия, Россия, Шри-Ланка, Улан-Удэ, Пакир Мохидин Амза (временный поверенный в делах Шри-Ланки ), ООН, Буддизм, Религия
Посол Шри-Ланки рассказал об актуальности учений Будды

Посол Шри-Ланки Амза: учения Будды становятся все более актуальными для мира

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВременный поверенный в делах посольства Шри-Ланки Пакир Мохидин Амза выступает на открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ. 13 августа 2024
Временный поверенный в делах посольства Шри-Ланки Пакир Мохидин Амза выступает на открытии Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Временный поверенный в делах посольства Шри-Ланки Пакир Мохидин Амза выступает на открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ. 13 августа 2024
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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Полномочный министр в ранге посла Демократической социалистической республики Шри-Ланка в РФ Пакир Мохидин Амза заявил, что учения Будды становятся все более актуальными для мира, полного конфликтов, и обсуждения на сессиях II буддийского форума в Улан-Удэ неизбежно приведут к миру.
Второй Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Буддизм помогает найти ответы на современные вызовы, заявил глава Калмыкии
Вчера, 11:01
"Учения Будды, созвучные принципам хартии ООН, сейчас более актуальны чем когда-либо. Ненависть не побороть ненавистью, а лишь только любовью. Благородные учения Будды становятся все более актуальными для мира, полного конфликтов. Я убежден, что в ближайшие несколько дней на сессиях будут обсуждаться учения Будды, которые неизбежно приведут к миру", - заявил Пакир Мохидин Амза на открытии форума участникам.
На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II.
Накануне форума в Бурятии состоялись буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
На открытии Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ. 13 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
На форуме в Улан-Удэ предложили создать международную диалоговую площадку
Вчера, 10:19
 
РелигияРоссияШри-ЛанкаУлан-УдэПакир Мохидин Амза (временный поверенный в делах Шри-Ланки )ООНБуддизмРелигия
 
 
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