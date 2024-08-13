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Число задержанных в Британии из-за беспорядков превысило тысячу - РИА Новости, 13.08.2024
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21:24 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/britaniya-1966037231.html
Число задержанных в Британии из-за беспорядков превысило тысячу
Число задержанных в Британии из-за беспорядков превысило тысячу - РИА Новости, 13.08.2024
Число задержанных в Британии из-за беспорядков превысило тысячу
Число человек, задержанных в Великобритании в связи с массовыми беспорядками, превысило тысячу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального совета... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:24
2024-08-13T21:24
беспорядки в британии
кир стармер
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число человек, задержанных в Великобритании в связи с массовыми беспорядками, превысило тысячу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального совета начальников полиции (NPCC). "Обновленные данные по числу задержаний и предъявленных обвинений по всей Великобритании с 29 июля в связи с продолжающимися беспорядками: 1024 задержания и 575 обвинений", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации. Данные приводятся по состоянию на 13 августа, добавили в организации. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже Sky News сообщил, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
https://ria.ru/20240812/besporyadki-1965762888.html
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беспорядки в британии, кир стармер, великобритания, в мире, россия, руанда
Беспорядки в Британии, Кир Стармер, Великобритания, В мире, Россия, Руанда
Число задержанных в Британии из-за беспорядков превысило тысячу

NPCC: в Британии из-за беспорядков задержали 1024 человека, 575 обвинили

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции в Британии
Сотрудники полиции в Британии - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число человек, задержанных в Великобритании в связи с массовыми беспорядками, превысило тысячу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального совета начальников полиции (NPCC).
"Обновленные данные по числу задержаний и предъявленных обвинений по всей Великобритании с 29 июля в связи с продолжающимися беспорядками: 1024 задержания и 575 обвинений", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы организации.
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Данные приводятся по состоянию на 13 августа, добавили в организации.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже Sky News сообщил, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.
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