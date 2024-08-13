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Лондон не разрешал Киеву применять свои ракеты в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:16 13.08.2024 (обновлено: 01:21 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/britaniya-1965824710.html
Лондон не разрешал Киеву применять свои ракеты в Курской области, пишут СМИ
Лондон не разрешал Киеву применять свои ракеты в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 13.08.2024
Лондон не разрешал Киеву применять свои ракеты в Курской области, пишут СМИ
Власти Великобритании не давали Киеву разрешение на применение ракет Storm Shadow в Курской области, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T01:16
2024-08-13T01:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
великобритания
валерий герасимов
владимир путин
светлана петренко
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Власти Великобритании не давали Киеву разрешение на применение ракет Storm Shadow в Курской области, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства. "Позиция Великобритании не изменилась. Мы предоставляем военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы однозначны в том, что оборудование, предоставляемое Великобританией, предназначено для обороны Украины", — приводит газета слова представителя британского правительства. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство сообщил, что военная поддержка Лондона Киеву останется неизменной, несмотря на "смену стратегии" ВСУ и нападение на Курскую область. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
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в мире, россия, курская область, великобритания, валерий герасимов, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, нато, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, Великобритания, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев
Лондон не разрешал Киеву применять свои ракеты в Курской области, пишут СМИ

Telegraph: Британия не разрешала Киеву применять Storm Shadow в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагменты ракет Storm Shadow
Фрагменты ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Фрагменты ракет Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Власти Великобритании не давали Киеву разрешение на применение ракет Storm Shadow в Курской области, сообщает газета Telegraph со ссылкой на представителя британского правительства.
"Позиция Великобритании не изменилась. Мы предоставляем военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы однозначны в том, что оборудование, предоставляемое Великобританией, предназначено для обороны Украины", — приводит газета слова представителя британского правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство сообщил, что военная поддержка Лондона Киеву останется неизменной, несмотря на "смену стратегии" ВСУ и нападение на Курскую область.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск для полного освобождения территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
Европа в неурожае, европейцы страшатся голода, а в ЕС грядет хаос
11 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьВеликобританияВалерий ГерасимовВладимир ПутинСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныНАТОКиев
 
 
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