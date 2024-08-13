https://ria.ru/20240813/braziliya-1965842876.html

Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года

Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года - РИА Новости, 13.08.2024

Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года

Бразилия в середине лета нарастила поставки мяса в Россию до 59,5 миллиона долларов, что стало максимумом с 2017 года, следует из данных бразильской таможни,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T07:37

2024-08-13T07:37

2024-08-13T07:37

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Бразилия в середине лета нарастила поставки мяса в Россию до 59,5 миллиона долларов, что стало максимумом с 2017 года, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, экспорт бразильского мяса в Россию увеличился в 2,2 раза в месячном выражении, до рекордных с ноября 2017 года 59,5 миллиона долларов. Россия увеличила закупки из Бразилии мяса крупного рогатого скота за прошлый месяц в 1,5 раза, до 32,1 миллиона долларов, а свинины – в 2,1 раза, до 888,7 тысячи долларов. Одновременно выросли поставки субпродуктов из птицы в восемь раз, до 20,2 миллиона долларов, из остального мяса – в 2,3 раза, до 6,3 миллиона. Бразилия является крупнейшим в мире экспортером мяса, при этом июльские объемы стали для страны максимальными с сентября 2022 года. Так, страна увеличила поставки на мировые рынки на 19% - до 2,25 миллиарда долларов. Главный покупатель бразильского мяса, Китай, в июле нарастил импорт на треть, до 723,3 миллиона долларов. ОАЭ увеличили закупки на 7%, до 135,8 миллиона долларов, а Япония – на 40%, до 128,1 миллиона.

https://ria.ru/20240812/eksport-1965586451.html

https://ria.ru/20240430/myaso-1943102032.html

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россия, бразилия, китай, в мире