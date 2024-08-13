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Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года - РИА Новости, 13.08.2024
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07:37 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/braziliya-1965842876.html
Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года
Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года - РИА Новости, 13.08.2024
Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года
Бразилия в середине лета нарастила поставки мяса в Россию до 59,5 миллиона долларов, что стало максимумом с 2017 года, следует из данных бразильской таможни,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T07:37
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Бразилия в середине лета нарастила поставки мяса в Россию до 59,5 миллиона долларов, что стало максимумом с 2017 года, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, экспорт бразильского мяса в Россию увеличился в 2,2 раза в месячном выражении, до рекордных с ноября 2017 года 59,5 миллиона долларов. Россия увеличила закупки из Бразилии мяса крупного рогатого скота за прошлый месяц в 1,5 раза, до 32,1 миллиона долларов, а свинины – в 2,1 раза, до 888,7 тысячи долларов. Одновременно выросли поставки субпродуктов из птицы в восемь раз, до 20,2 миллиона долларов, из остального мяса – в 2,3 раза, до 6,3 миллиона. Бразилия является крупнейшим в мире экспортером мяса, при этом июльские объемы стали для страны максимальными с сентября 2022 года. Так, страна увеличила поставки на мировые рынки на 19% - до 2,25 миллиарда долларов. Главный покупатель бразильского мяса, Китай, в июле нарастил импорт на треть, до 723,3 миллиона долларов. ОАЭ увеличили закупки на 7%, до 135,8 миллиона долларов, а Япония – на 40%, до 128,1 миллиона.
https://ria.ru/20240812/eksport-1965586451.html
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россия, бразилия, китай, в мире
Россия, Бразилия, Китай, В мире
Бразилия нарастила поставки мяса в Россию до максимума с 2017 года

Бразилия летом нарастила поставки мяса в Россию до 59,5 миллиона долларов

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Бразилия в середине лета нарастила поставки мяса в Россию до 59,5 миллиона долларов, что стало максимумом с 2017 года, следует из данных бразильской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, экспорт бразильского мяса в Россию увеличился в 2,2 раза в месячном выражении, до рекордных с ноября 2017 года 59,5 миллиона долларов.
Вид на город Бразилиа - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Российский экспорт в Бразилию в июле вырос в 1,6 раза
Вчера, 04:16
Россия увеличила закупки из Бразилии мяса крупного рогатого скота за прошлый месяц в 1,5 раза, до 32,1 миллиона долларов, а свинины – в 2,1 раза, до 888,7 тысячи долларов. Одновременно выросли поставки субпродуктов из птицы в восемь раз, до 20,2 миллиона долларов, из остального мяса – в 2,3 раза, до 6,3 миллиона.
Бразилия является крупнейшим в мире экспортером мяса, при этом июльские объемы стали для страны максимальными с сентября 2022 года. Так, страна увеличила поставки на мировые рынки на 19% - до 2,25 миллиарда долларов.
Главный покупатель бразильского мяса, Китай, в июле нарастил импорт на треть, до 723,3 миллиона долларов. ОАЭ увеличили закупки на 7%, до 135,8 миллиона долларов, а Япония – на 40%, до 128,1 миллиона.
Отдел свежего мяса в супермаркете - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Названы главные поставщики мяса в Россию по итогам 2023 года
30 апреля, 07:02
 
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