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ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 13.08.2024
ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
Беспилотник обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T22:38
2024-08-13T22:38
2024-08-13T22:41
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Беспилотник обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он в Telegram-канале.
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брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность
ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области
ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области, пострадавших нет