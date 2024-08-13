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ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области - РИА Новости, 13.08.2024

ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

Беспилотник обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T22:38

2024-08-13T22:38

2024-08-13T22:41

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Беспилотник обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, безопасность