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На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.08.2024

На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T22:30

2024-08-13T22:30

2024-08-13T22:32

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность