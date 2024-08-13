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На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 13.08.2024
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T22:30
2024-08-13T22:30
2024-08-13T22:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Белгородской области, сообщает ГУМЧС по региону."РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
На всей территории Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: на всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА