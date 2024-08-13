https://ria.ru/20240813/borrel-1966033245.html

Боррель заявил Кулебе о поддержке атак ВСУ на Курскую область

Боррель заявил Кулебе о поддержке атак ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024

Боррель заявил Кулебе о поддержке атак ВСУ на Курскую область

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о нападении на Курскую область заявил от имени ЕС о полной поддержке Киева, об... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T20:45

2024-08-13T20:45

2024-08-13T21:01

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украина

курская область

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о нападении на Курскую область заявил от имени ЕС о полной поддержке Киева, об этом он сообщил в соцсети X."Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины", - написал Боррель.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" Байдена и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240813/bayden-1966031520.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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в мире, украина, курская область, евросоюз