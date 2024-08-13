Боррель заявил Кулебе о поддержке атак ВСУ на Курскую область
Боррель заявил о поддержке Украины, обсуждая атаки на Курскую область с Кулебой
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой о нападении на Курскую область заявил от имени ЕС о полной поддержке Киева, об этом он сообщил в соцсети X.
"Обсудили с Дмитрием Кулебой последнее развитие на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я повторил полную поддержку ЕС борьбы народа Украины", - написал Боррель.
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" Байдена и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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