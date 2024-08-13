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У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ

У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 13.08.2024

У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ

У Украины есть "грязная бомба", заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:38

2024-08-13T13:38

2024-08-13T14:38

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. У Украины есть "грязная бомба", заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу "Звезда"."Грязная бомба". <...> На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она", — ответил он на соответствующий вопрос. Начальник войск РХБЗ также отметил, что ВСУ применяли отравляющие вещества, которые синтезируют только в США, поскольку ничья другая промышленность на это не рассчитана.В июне Кириллов сообщил, что западные страны продолжают ввозить на Украину радиохимические вещества для утилизации, и из них можно сделать так называемую грязную бомбу. По полученным данным, основные маршруты поставок идут через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, указывал генерал.

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956852269.html

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Ольга Фомченкова

киев, войска рхбз, в мире, игорь кириллов, украина, сша, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины