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У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 13.08.2024
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13:38 13.08.2024 (обновлено: 14:38 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/bomba-1965914037.html
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ - РИА Новости, 13.08.2024
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ
У Украины есть "грязная бомба", заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:38
2024-08-13T14:38
киев
войска рхбз
в мире
игорь кириллов
украина
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. У Украины есть "грязная бомба", заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу "Звезда"."Грязная бомба". &lt;...&gt; На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она", — ответил он на соответствующий вопрос. Начальник войск РХБЗ также отметил, что ВСУ применяли отравляющие вещества, которые синтезируют только в США, поскольку ничья другая промышленность на это не рассчитана.В июне Кириллов сообщил, что западные страны продолжают ввозить на Украину радиохимические вещества для утилизации, и из них можно сделать так называемую грязную бомбу. По полученным данным, основные маршруты поставок идут через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, указывал генерал.
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киев, войска рхбз, в мире, игорь кириллов, украина, сша, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины
Киев, Войска РХБЗ, В мире, Игорь Кириллов, Украина, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ

Начальник войск РХБЗ Кириллов: у Украины есть "грязная бомба"

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат ВСУ в противогазе
Солдат ВСУ в противогазе - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат ВСУ в противогазе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. У Украины есть "грязная бомба", заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу "Звезда".
"Грязная бомба". <...> На самом деле это не так сложно. Я думаю, у них есть она", — ответил он на соответствующий вопрос.
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"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.

Начальник войск РХБЗ также отметил, что ВСУ применяли отравляющие вещества, которые синтезируют только в США, поскольку ничья другая промышленность на это не рассчитана.
В июне Кириллов сообщил, что западные страны продолжают ввозить на Украину радиохимические вещества для утилизации, и из них можно сделать так называемую грязную бомбу. По полученным данным, основные маршруты поставок идут через Польшу и Румынию, при этом организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, указывал генерал.
“Грязная бомба”: устройство и последствия применения
26 октября 2022, 19:35
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"Грязная бомба": устройство и последствия примененияПосмотреть
 
КиевВойска РХБЗВ миреИгорь КирилловУкраинаСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВооруженные силы Украины
 
 
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