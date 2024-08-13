https://ria.ru/20240813/bolezn-1965837096.html

В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни

В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни - РИА Новости, 13.08.2024

В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни

В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:36

2024-08-13T05:36

2024-08-13T05:36

в мире

николаев (украина)

киев

сергей лебедев

украина

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это "новым ковидом", рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Жители Николаева сообщают о вспышке "нового ковида", вот что пишут: "Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет... Питьё, полоскания не помогают", - сказал координатор пророссийского сопротивления. Также он обратил внимание на то, что официальный Киев назвал вспышку заболеваний "новым ковидом". "Последние 2-4 дня поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах - будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора - химозный запах. Не знаю, что это может быть", - привел Лебедев в качестве примера сообщение одного из жителей Николаева.

https://ria.ru/20240813/kherson-1965829275.html

https://ria.ru/20240813/plennyy-1965831783.html

николаев (украина)

киев

украина

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