https://ria.ru/20240813/bolezn-1965837096.html
В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни
В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни - РИА Новости, 13.08.2024
В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни
В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:36
2024-08-13T05:36
2024-08-13T05:36
в мире
николаев (украина)
киев
сергей лебедев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_0:24:3555:2023_1920x0_80_0_0_1ddd9e31a539bae333077b1b2efb6237.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это "новым ковидом", рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Жители Николаева сообщают о вспышке "нового ковида", вот что пишут: "Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет... Питьё, полоскания не помогают", - сказал координатор пророссийского сопротивления. Также он обратил внимание на то, что официальный Киев назвал вспышку заболеваний "новым ковидом". "Последние 2-4 дня поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах - будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора - химозный запах. Не знаю, что это может быть", - привел Лебедев в качестве примера сообщение одного из жителей Николаева.
https://ria.ru/20240813/kherson-1965829275.html
https://ria.ru/20240813/plennyy-1965831783.html
николаев (украина)
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155872/40/1558724099_412:0:3141:2047_1920x0_80_0_0_fe6fd464af3133c1b69c8d97b8821774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), киев, сергей лебедев, украина
В мире, Николаев (Украина), Киев, Сергей Лебедев, Украина
В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни
В Николаеве фиксируют вспышку неизвестной болезни, симптомы похожи на отравление
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это "новым ковидом", рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Жители Николаева сообщают о вспышке "нового ковида", вот что пишут: "Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет... Питьё, полоскания не помогают", - сказал координатор пророссийского сопротивления.
Также он обратил внимание на то, что официальный Киев
назвал вспышку заболеваний "новым ковидом".
"Последние 2-4 дня поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах - будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора - химозный запах. Не знаю, что это может быть", - привел Лебедев в качестве примера сообщение одного из жителей Николаева.