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В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни - РИА Новости, 13.08.2024
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05:36 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/bolezn-1965837096.html
В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни
В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни - РИА Новости, 13.08.2024
В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни
В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:36
2024-08-13T05:36
в мире
николаев (украина)
киев
сергей лебедев
украина
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это "новым ковидом", рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Жители Николаева сообщают о вспышке "нового ковида", вот что пишут: "Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет... Питьё, полоскания не помогают", - сказал координатор пророссийского сопротивления. Также он обратил внимание на то, что официальный Киев назвал вспышку заболеваний "новым ковидом". "Последние 2-4 дня поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах - будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора - химозный запах. Не знаю, что это может быть", - привел Лебедев в качестве примера сообщение одного из жителей Николаева.
https://ria.ru/20240813/kherson-1965829275.html
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в мире, николаев (украина), киев, сергей лебедев, украина
В мире, Николаев (Украина), Киев, Сергей Лебедев, Украина
В Николаеве зафиксировали вспышку неизвестной болезни

В Николаеве фиксируют вспышку неизвестной болезни, симптомы похожи на отравление

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В Николаеве фиксируется вспышка неизвестной болезни, симптомы заболевания похожи на отравление, в городе часто возникает химический запах, а киевские власти называют это "новым ковидом", рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Жители Николаева сообщают о вспышке "нового ковида", вот что пишут: "Уже больше двух недель почти каждую ночь просыпаюсь от очень неприятного запаха, дерёт носоглотку, опухшее верхнее нёбо, режет глаза! А спасения никакого от этого нет... Питьё, полоскания не помогают", - сказал координатор пророссийского сопротивления.
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Также он обратил внимание на то, что официальный Киев назвал вспышку заболеваний "новым ковидом".
"Последние 2-4 дня поздно вечером в квартире стоит неприятный запах с улицы. Запах - будто что-то палят. Не просто запах соломы или мусора - химозный запах. Не знаю, что это может быть", - привел Лебедев в качестве примера сообщение одного из жителей Николаева.
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