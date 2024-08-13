https://ria.ru/20240813/bilayn-1965710133.html

ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий

ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий - РИА Новости, 13.08.2024

ИИ в помощь городам: обновлена нейросеть для контроля чистоты территорий

(подразделение билайн бизнес) разработал программное обеспечение (18+) на базе компьютерного зрения, которое с помощью алгоритмов искусственного интеллекта... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:00

2024-08-13T10:00

2024-08-13T10:00

оренбург

томск

нижний новгород

билайн

вымпелком

ии

мусор

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Билайн Big Data & AI* (подразделение билайн бизнес) разработал программное обеспечение (18+) на базе компьютерного зрения, которое с помощью алгоритмов искусственного интеллекта позволяет оптимизировать мониторинг обращения с отходами, сообщает ПАО "ВымпелКом".Нейросеть определяет на кадрах контейнеры и их тип, чтобы корректно оценивать их заполненность, а также зоны вокруг контейнеров. Каждые полчаса система фиксирует состояние площадки и, опираясь на установленные метрики, присваивает соответствующий статус "чисто" или "грязно".В новой версии ПО пользователям стал доступен личный кабинет с удобным интерфейсом и инструментами для просмотра аналитики по объектам. С помощью интерактивной карты в обновленном личном кабинете можно просматривать аналитику по площадкам, подключенным к системе, включая архивные данные. Система формирует отчет о состоянии площадки каждые полчаса и подтягивает скриншоты. На основании данных нейросети заказчик может контролировать исполнение подрядчиком обязательств по сбору твердых коммунальных отходов и делать заключение о качестве его работы, говорится в сообщении.Также появился инструмент (18+) для составления претензий. Теперь пользователь может загрузить в личный кабинет собственный шаблон документа, а система поможет автоматически заполнить данные о площадке и периодах загрязнений. Остается выгрузить получившийся документ и направить его оператору, ответственному за обслуживание, или надзорному органу.Пилотные запуски решения уже показали его эффективность в Оренбурге, Томске и Нижнем Новгороде. По результатам тестирования, точность работы модели составила до 98%. Решение предоставляется как облачный сервис или устанавливается непосредственно в контуре заказчика и может подключаться к уже имеющимся видеокамерам, соответствующим техническим требованиям. Гибкость технологии позволяет применять ее даже на проблемных площадках и при необходимости оперативно подключать новые камеры, добавили в пресс-службе."Забота о гражданах и улучшение качества жизни – это важная и сложная задача, стоящая перед администрациями регионов. Наша команда много лет разрабатывает продукты на базе компьютерного зрения для решения самых разных задач. Мы предложили удобный инструмент, который уже успешно используется в нескольких городах для мониторинга качества обращения с ТКО и ТБО. Теперь пользователям стал доступен личный кабинет, который позволяет эффективно контролировать площадки ТКО и оперативно реагировать на проблемы, тем самым повышать уровень удовлетворенности граждан и минимизировать количество жалоб", – отметил директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО "ВымпелКом" Константин Романов, слова которого привели в пресс-службе.*Большие данные и искусственный интеллектРеклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLtWfbft7R

оренбург

томск

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, томск, нижний новгород, билайн, вымпелком, ии, мусор