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Эксперт рассказал, как решить проблему нехватки водителей грузовиков - РИА Новости, 13.08.2024
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06:47 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/bespilotniki-1965840274.html
Эксперт рассказал, как решить проблему нехватки водителей грузовиков
Эксперт рассказал, как решить проблему нехватки водителей грузовиков - РИА Новости, 13.08.2024
Эксперт рассказал, как решить проблему нехватки водителей грузовиков
Проблему нехватки водителей грузовиков частично можно решить с помощью применения беспилотных технологий при межскладских перемещениях, это позволит освободить... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T06:47
2024-08-13T06:47
россия
экономика
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Проблему нехватки водителей грузовиков частично можно решить с помощью применения беспилотных технологий при межскладских перемещениях, это позволит освободить людей и направить специалистов работать на внутригородских и межрегиональных перевозках, такое мнение выразил РИА Новости замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. "Отчасти решить кадровую проблему можно за счет беспилотных технологий, которые, например, подойдут для межскладских перемещений, где задействовано большое количество водителей. С маленькими расстояниями и простыми операциями вполне справятся беспилотные автомобили, если правильно настроить все алгоритмы. Они помогут высвободить людей, задействованных в перемещениях груза внутри одного терминала. Эти специалисты смогут работать на внутригородских и межрегиональных перевозках", – рассказал Васканян. Категории водительских удостоверений C, D, E необходимы как для управления грузовыми автомобилями, так и погрузчиками большой мощности, которые используются при межскладских перемещениях. Эксперт подчеркнул, что в России на сегодня наблюдается нехватка водителей грузовых автомобилей. По его словам, в первую очередь данная проблема связана с низким притоком молодежи в профессию. Дальнобойщиками в основном работают люди старше 50 лет. "Престиж специальности сильно упал, поэтому молодые кандидаты даже за хорошую зарплату не готовы устраиваться водителями крупнотоннажных грузовых авто. Основные причины предвзятого отношения к профессии - большая нагрузка, материальная ответственность за товар и состояние трака, постоянное давление относительно сроков доставки и стереотипный образ дальнобойщика", – добавил Васканян. По словам эксперта, борьба с нехваткой кадров в логистике включает масштабный запуск профильных учебных программ в колледжах. Необходимо разрабатывать образовательные программы совместно с логистическими компаниями. Студенты познакомятся с профессией водителя и поймут, какие условия предлагают компании на этой позиции. "Подобное обучение - эффективный способ разрушить многочисленные стереотипы о дальнобойщике и привлечь молодежь. Одним лишь увеличением заработной платы не повысить престиж профессии, здесь эффективен только комплексный подход, включающий активную просветительскую работу", – отметил Васканян. Эксперт заключил, что компании также должны предлагать водителям комфортные условия работы. Основными пунктами являются исправный автомобиль, регламентированный режим труда и отдыха, оплата ночевки в гостинице, ДМС, корпоративная форма, дополнительные выплаты в виде премий за приверженность компании и по итогам года, участие в корпоративной жизни. Для водителей надо применять те же методы мотивации, которые уже действуют в отношении офисных сотрудников.
https://ria.ru/20240609/pmef-1951731722.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Эксперт рассказал, как решить проблему нехватки водителей грузовиков

Васканян: дефицит водителей грузовиков можно частично решить с помощью БПЛА

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотных грузовиков
Запуск беспилотных грузовиков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Запуск беспилотных грузовиков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Проблему нехватки водителей грузовиков частично можно решить с помощью применения беспилотных технологий при межскладских перемещениях, это позволит освободить людей и направить специалистов работать на внутригородских и межрегиональных перевозках, такое мнение выразил РИА Новости замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.
"Отчасти решить кадровую проблему можно за счет беспилотных технологий, которые, например, подойдут для межскладских перемещений, где задействовано большое количество водителей. С маленькими расстояниями и простыми операциями вполне справятся беспилотные автомобили, если правильно настроить все алгоритмы. Они помогут высвободить людей, задействованных в перемещениях груза внутри одного терминала. Эти специалисты смогут работать на внутригородских и межрегиональных перевозках", – рассказал Васканян.
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Категории водительских удостоверений C, D, E необходимы как для управления грузовыми автомобилями, так и погрузчиками большой мощности, которые используются при межскладских перемещениях.
Эксперт подчеркнул, что в России на сегодня наблюдается нехватка водителей грузовых автомобилей. По его словам, в первую очередь данная проблема связана с низким притоком молодежи в профессию. Дальнобойщиками в основном работают люди старше 50 лет.
"Престиж специальности сильно упал, поэтому молодые кандидаты даже за хорошую зарплату не готовы устраиваться водителями крупнотоннажных грузовых авто. Основные причины предвзятого отношения к профессии - большая нагрузка, материальная ответственность за товар и состояние трака, постоянное давление относительно сроков доставки и стереотипный образ дальнобойщика", – добавил Васканян.
По словам эксперта, борьба с нехваткой кадров в логистике включает масштабный запуск профильных учебных программ в колледжах. Необходимо разрабатывать образовательные программы совместно с логистическими компаниями. Студенты познакомятся с профессией водителя и поймут, какие условия предлагают компании на этой позиции.
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"Подобное обучение - эффективный способ разрушить многочисленные стереотипы о дальнобойщике и привлечь молодежь. Одним лишь увеличением заработной платы не повысить престиж профессии, здесь эффективен только комплексный подход, включающий активную просветительскую работу", – отметил Васканян.
Эксперт заключил, что компании также должны предлагать водителям комфортные условия работы. Основными пунктами являются исправный автомобиль, регламентированный режим труда и отдыха, оплата ночевки в гостинице, ДМС, корпоративная форма, дополнительные выплаты в виде премий за приверженность компании и по итогам года, участие в корпоративной жизни. Для водителей надо применять те же методы мотивации, которые уже действуют в отношении офисных сотрудников.
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