https://ria.ru/20240813/belousov--1966022920.html
Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР
Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР - РИА Новости, 13.08.2024
Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР
Министр обороны России Андрей Белоусов провел несколько двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:39
2024-08-13T19:39
2024-08-13T20:08
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андрей белоусов
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форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел несколько двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях форума "Армия-2024", сообщили в Минобороны."Глава российского военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аунг Саном, вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики Клодом-Рамо Биро", — говорится в заявлении.Отмечается, что Белоусов обсудил с иностранными коллегами текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Кроме того, состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.Кроме того, по итогам переговоров Россия и Лаос подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240813/istrebitel--1965992106.html
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Белоусов с главами иностранных делегаций
Белоусов с главами иностранных делегаций
2024-08-13T19:39
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в мире, вьетнам, мьянма, лаос, андрей белоусов, россия, патриот, форум "армия — 2024", цар
В мире, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Андрей Белоусов, Россия, Патриот, Форум "Армия — 2024", ЦАР
Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР
Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел несколько двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях форума "Армия-2024", сообщили в Минобороны.
"Глава российского военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аунг Саном, вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики Клодом-Рамо Биро", — говорится в заявлении.
Отмечается, что Белоусов обсудил с иностранными коллегами текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Кроме того, состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.
Кроме того, по итогам переговоров Россия и Лаос подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот
" с 12 по 14 августа.