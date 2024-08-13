https://ria.ru/20240813/belousov--1966022920.html

Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР

Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР - РИА Новости, 13.08.2024

Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР

Министр обороны России Андрей Белоусов провел несколько двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:39

2024-08-13T19:39

2024-08-13T20:08

в мире

вьетнам

мьянма

лаос

андрей белоусов

россия

патриот

форум "армия — 2024"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966026857_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_80c8bd56186b0be69fc4fb1916906449.jpg

КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел несколько двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях форума "Армия-2024", сообщили в Минобороны."Глава российского военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аунг Саном, вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики Клодом-Рамо Биро", — говорится в заявлении.Отмечается, что Белоусов обсудил с иностранными коллегами текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Кроме того, состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.Кроме того, по итогам переговоров Россия и Лаос подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240813/istrebitel--1965992106.html

https://ria.ru/20240813/yakutiya-1965986641.html

вьетнам

мьянма

лаос

россия

цар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белоусов с главами иностранных делегаций Белоусов с главами иностранных делегаций 2024-08-13T19:39 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вьетнам, мьянма, лаос, андрей белоусов, россия, патриот, форум "армия — 2024", цар