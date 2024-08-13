Рейтинг@Mail.ru
Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 13.08.2024 (обновлено: 20:08 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/belousov--1966022920.html
Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР
Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР - РИА Новости, 13.08.2024
Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР
Министр обороны России Андрей Белоусов провел несколько двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:39
2024-08-13T20:08
в мире
вьетнам
мьянма
лаос
андрей белоусов
россия
патриот
форум "армия — 2024"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966026857_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_80c8bd56186b0be69fc4fb1916906449.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел несколько двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях форума "Армия-2024", сообщили в Минобороны."Глава российского военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аунг Саном, вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики Клодом-Рамо Биро", — говорится в заявлении.Отмечается, что Белоусов обсудил с иностранными коллегами текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Кроме того, состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.Кроме того, по итогам переговоров Россия и Лаос подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240813/istrebitel--1965992106.html
https://ria.ru/20240813/yakutiya-1965986641.html
вьетнам
мьянма
лаос
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов с главами иностранных делегаций
Белоусов с главами иностранных делегаций
2024-08-13T19:39
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1966026857_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3f06f4e57257cfbedaecb83aeab20fe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам, мьянма, лаос, андрей белоусов, россия, патриот, форум "армия — 2024", цар
В мире, Вьетнам, Мьянма, Лаос, Андрей Белоусов, Россия, Патриот, Форум "Армия — 2024", ЦАР
Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса и ЦАР

Белоусов провел встречи с представителями Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Мали и ЦАР

Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов провел несколько двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в мероприятиях форума "Армия-2024", сообщили в Минобороны.
"Глава российского военного ведомства провел переговоры с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом, заместителем премьер-министра, министром обороны Республики Союз Мьянма адмиралом Тин Аунг Саном, вице-премьером правительства, министром обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генералом армии Тянсамоном Тяннялатом, министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали полковником Садио Камарой и министром национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики Клодом-Рамо Биро", — говорится в заявлении.
Х Международный военно-технический форум Армия-2024 - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Эксперт рассказал, когда создадут истребитель шестого поколения
Вчера, 17:37
Отмечается, что Белоусов обсудил с иностранными коллегами текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Кроме того, состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной обстановки и региональной безопасности.
Кроме того, по итогам переговоров Россия и Лаос подписали обновленное двустороннее соглашение о военном сотрудничестве.
Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
Якутия на форуме Армия представила новые разработки для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Якутия на форуме "Армия" представила новые разработки для бойцов СВО
Вчера, 17:17
 
В миреВьетнамМьянмаЛаосАндрей БелоусовРоссияПатриотФорум "Армия — 2024"ЦАР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала