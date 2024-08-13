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Житель Белгорода пропал, уехав спасать семью в курском приграничье - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/belgorod-1966017356.html
Житель Белгорода пропал, уехав спасать семью в курском приграничье
Житель Белгорода пропал, уехав спасать семью в курском приграничье - РИА Новости, 13.08.2024
Житель Белгорода пропал, уехав спасать семью в курском приграничье
Житель Белгорода Андрей Гончаров, который поехал забрать маму и брата из села Ольговка Кореневского района Курской области, пропал без вести, рассказал РИА... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:01
2024-08-13T19:01
специальная военная операция на украине
курская область
россия
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
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РЯЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Житель Белгорода Андрей Гончаров, который поехал забрать маму и брата из села Ольговка Кореневского района Курской области, пропал без вести, рассказал РИА Новости сын пропавшего Роман. "Седьмого августа папа отпросился с работы забрать маму и брата-инвалида в село Ольговка, Кореневский район (Курская область – ред.). Выехал, был с нами на связи… В 16.00 он звонил… был во Льгове… сказал, что у него разряжается телефон. Ориентировочно с 16.00 до 16.30 он был последний раз на связи, телефон был включен", - рассказал Роман. По его словам, к 18.00 мужчина должен был добраться до Ольговки. По какой именно дороге поехал Андрей, родные не знают. "Его видели военные на блокпосту в Льгове. Он с ними пообщался. Они его не пустили по какой-то из дорог, не могу точно утверждать, по какой. И куда он поехал дальше, неизвестно. Все, с этого момента по сей день ничего о нем неизвестно", - отметили собеседники. Родные, по их словам, обратились в региональное следственное управление СК РФ и полицию. Бабушку и брата, за которыми поехал Андрей, вывезли в Белгород односельчане. До них в Ольговку мужчина так и не доехал. Андрею Гончарову 41 год, родился он в Курской области, сейчас проживает в Белгороде, уточнили родные. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html
https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html
https://ria.ru/20240813/rossija-1965950310.html
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курская область, россия, белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Житель Белгорода пропал, уехав спасать семью в курском приграничье

Житель Белгорода, поехавший спасать маму в курском приграничье, пропал без вести

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Житель Белгорода Андрей Гончаров, который поехал забрать маму и брата из села Ольговка Кореневского района Курской области, пропал без вести, рассказал РИА Новости сын пропавшего Роман.
"Седьмого августа папа отпросился с работы забрать маму и брата-инвалида в село Ольговка, Кореневский район (Курская область – ред.). Выехал, был с нами на связи… В 16.00 он звонил… был во Льгове… сказал, что у него разряжается телефон. Ориентировочно с 16.00 до 16.30 он был последний раз на связи, телефон был включен", - рассказал Роман.
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По его словам, к 18.00 мужчина должен был добраться до Ольговки. По какой именно дороге поехал Андрей, родные не знают.
"Его видели военные на блокпосту в Льгове. Он с ними пообщался. Они его не пустили по какой-то из дорог, не могу точно утверждать, по какой. И куда он поехал дальше, неизвестно. Все, с этого момента по сей день ничего о нем неизвестно", - отметили собеседники.
Родные, по их словам, обратились в региональное следственное управление СК РФ и полицию.
Бабушку и брата, за которыми поехал Андрей, вывезли в Белгород односельчане. До них в Ольговку мужчина так и не доехал.
Андрею Гончарову 41 год, родился он в Курской области, сейчас проживает в Белгороде, уточнили родные.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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