https://ria.ru/20240813/bazhaev-1966015316.html
Сын миллиардера Бажаева отказался от жалобы на арест
Сын миллиардера Бажаева отказался от жалобы на арест - РИА Новости, 13.08.2024
Сын миллиардера Бажаева отказался от жалобы на арест
Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур написал отказ от своей апелляционной жалобы на арест за нападение на полицейского возле "Лужников", следует из картотеки. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:55
2024-08-13T18:55
2024-08-13T18:55
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур написал отказ от своей апелляционной жалобы на арест за нападение на полицейского возле "Лужников", следует из картотеки. Суд зарегистрировал в картотеке дела заявление об отказе (отзыве) жалобы. Комментариями суда РИА Новости пока не располагает. Замоскворецкий суд Москвы в конце июля арестовал Тимура Бажаева до 26 сентября. По версии следствия, 27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса "Лужники" в Москве, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, "в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти". Московский СК опубликовал видео, где молодой человек нападает на полицейского, наносит удары по голове, после чего два других правоохранителя оттаскивают его от коллеги. Было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240728/zaderzhanie-1962454362.html
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происшествия, москва, россия, тимур бажаев
Происшествия, Москва, Россия, Тимур Бажаев
Сын миллиардера Бажаева отказался от жалобы на арест
Сын Мусы Бажаева отказался от апелляции на арест за нападение на полицейского