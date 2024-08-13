Рейтинг@Mail.ru
Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 13.08.2024 (обновлено: 23:46 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/bayden-1966046815.html
Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области
Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области
Президент США Джо Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области, его слова приводит пул Белого дома. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T23:04
2024-08-13T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
сша
джо байден
владимир путин
валерий герасимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f94169c710724fa9782410aca84733.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области, его слова приводит пул Белого дома."Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе", — сказал он.До сегодняшнего дня Байден отказывался публично высказываться о террористическом нападении ВСУ на Курскую область. Белый дом и Госдеп, в свою очередь, проигнорировали запросы РИА Новости с просьбой прокомментировать информацию американских СМИ, согласно которой власти США "благословили" киевский режим на эту операцию. Ранее во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства Соединенных Штатов и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240813/ataka-1965991539.html
https://ria.ru/20240813/kuleba--1966020776.html
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
курская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5176afa535ede0be49012c6d2de5df9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, россия, сша, джо байден, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, США, Джо Байден, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Государственный департамент США
Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области

Байден заявил, что ему докладывают о ситуации в Курской области каждые 4-5 часов

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области, его слова приводит пул Белого дома.
"Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
До сегодняшнего дня Байден отказывался публично высказываться о террористическом нападении ВСУ на Курскую область.
Белый дом и Госдеп, в свою очередь, проигнорировали запросы РИА Новости с просьбой прокомментировать информацию американских СМИ, согласно которой власти США "благословили" киевский режим на эту операцию.
Ранее во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства Соединенных Штатов и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
Боевая работа Ми-35 по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Российская авиация ударила по скоплению живой силы ВСУ в Курской области
Вчера, 17:35

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Кулеба отчитался перед Боррелем о нападении на Курскую область
Вчера, 19:25
Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияСШАДжо БайденВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Государственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала