https://ria.ru/20240813/bayden-1966046815.html

Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области

Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области

Президент США Джо Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области, его слова приводит пул Белого дома. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T23:04

2024-08-13T23:04

2024-08-13T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

сша

джо байден

владимир путин

валерий герасимов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958450421_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9f94169c710724fa9782410aca84733.jpg

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области, его слова приводит пул Белого дома."Я регулярно говорю со своими сотрудниками, вероятно, каждые четыре-пять часов последние шесть-восемь дней. Это создает настоящую дилемму для Путина. Мы в прямом и постоянном контакте с украинцами. Это все, что я скажу, пока ситуация в активной фазе", — сказал он.До сегодняшнего дня Байден отказывался публично высказываться о террористическом нападении ВСУ на Курскую область. Белый дом и Госдеп, в свою очередь, проигнорировали запросы РИА Новости с просьбой прокомментировать информацию американских СМИ, согласно которой власти США "благословили" киевский режим на эту операцию. Ранее во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства Соединенных Штатов и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. По последним данным Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении противник потерял более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее украинские боевики получат достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил глава государства.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240813/ataka-1965991539.html

https://ria.ru/20240813/kuleba--1966020776.html

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

курская область

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, россия, сша, джо байден, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), государственный департамент сша