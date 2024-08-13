https://ria.ru/20240813/bayden-1966046161.html

Байден надеется, что Иран не атакует Израиль при заключении сделки по Газе

Байден надеется, что Иран не атакует Израиль при заключении сделки по Газе - РИА Новости, 13.08.2024

Байден надеется, что Иран не атакует Израиль при заключении сделки по Газе

Президент США Джо Байден признался во вторник, что ожидает отказа Ирана от возможного нанесения удара по Израилю в случае заключения сделки о прекращении огня в РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T22:54

2024-08-13T22:54

2024-08-13T23:03

в мире

иран

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джо байден

тегеран (город)

али хаменеи

исмаил хания

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден признался во вторник, что ожидает отказа Ирана от возможного нанесения удара по Израилю в случае заключения сделки о прекращении огня в секторе Газе."Я ожидаю этого", - сообщил он журналистам пула Белого дома в ответ на вопрос, может ли Иран отказаться от нанесения удара по Израилю в ответ на гибель главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране в том случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе.В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240813/hamas-1965914129.html

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израиль

тегеран (город)

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