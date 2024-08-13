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Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/bayden-1966031520.html
Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область
Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область
Президент США Джо Байден во вторник отказался публично комментировать атаку ВСУ на Курскую область, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:32
2024-08-13T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
сша
джо байден
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник отказался публично комментировать атаку ВСУ на Курскую область, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения велось при его участии. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" Байдена и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны. "Я бы предпочел не комментировать это публично", - заявил Байден журналистам Белого дома в ответ на вопрос об атаке ВСУ на российский регион. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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в мире, россия, курская область, сша, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область

Байден отказался публично комментировать нападение ВСУ на Курскую область

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник отказался публично комментировать атаку ВСУ на Курскую область, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения велось при его участии.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" Байдена и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
"Я бы предпочел не комментировать это публично", - заявил Байден журналистам Белого дома в ответ на вопрос об атаке ВСУ на российский регион.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьСШАДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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