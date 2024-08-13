https://ria.ru/20240813/bayden-1966031520.html
Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область
Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 13.08.2024
Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область
Президент США Джо Байден во вторник отказался публично комментировать атаку ВСУ на Курскую область, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:32
2024-08-13T20:32
2024-08-13T20:32
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник отказался публично комментировать атаку ВСУ на Курскую область, несмотря на сообщения в прессе, что планирование нападения велось при его участии. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" Байдена и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны. "Я бы предпочел не комментировать это публично", - заявил Байден журналистам Белого дома в ответ на вопрос об атаке ВСУ на российский регион. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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в мире, россия, курская область, сша, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Байден отказался комментировать атаку ВСУ на Курскую область
Байден отказался публично комментировать нападение ВСУ на Курскую область