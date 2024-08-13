https://ria.ru/20240813/bastrykin-1965929481.html

Глава СК проконтролирует проверку данных о "банкете" в мордовской колонии

Глава СК проконтролирует проверку данных о "банкете" в мордовской колонии - РИА Новости, 13.08.2024

Глава СК проконтролирует проверку данных о "банкете" в мордовской колонии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проводимую в Мордовии проверку о "застолье" в местной колонии, сообщила... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:14

2024-08-13T14:14

2024-08-13T18:37

происшествия

здоровье - общество

россия

зубово-полянский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проводимую в Мордовии проверку о "застолье" в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. В понедельник газета "Известия" опубликовала снимок "банкета", который изданию предоставил источник, близкий к правоохранительной системе региона. По данным СМИ, "застолье" проходило в исправительной колонии №7 в Зубово-Полянском районе республики. Как писала газета, участниками "банкета" стали осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики. Следственное управления СК России по Мордовии организовало процессуальную проверку. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУСК России по Республике Мордовии Александру Петровичу Завойских представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что прокуратура Мордовии также заинтересовалась информацией о возможных нарушениях режимных требований осужденными в колонии, организовав проверку.

https://ria.ru/20240812/delo-1965585728.html

https://ria.ru/20240809/vzyatki-1965243103.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, зубово-полянский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия – радио sputnik