Глава СК проконтролирует проверку данных о "банкете" в мордовской колонии
Бастрыкин поставил на контроль проверку о "застолье" в колонии в Мордовии
© Известия IZ.RUКадр видео застолья в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7, опубликованный газетой "Известия"
Кадр видео застолья в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7, опубликованный газетой "Известия"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проводимую в Мордовии проверку о "застолье" в местной колонии, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В понедельник газета "Известия" опубликовала снимок "банкета", который изданию предоставил источник, близкий к правоохранительной системе региона. По данным СМИ, "застолье" проходило в исправительной колонии №7 в Зубово-Полянском районе республики. Как писала газета, участниками "банкета" стали осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок, в том числе распространявших в России наркотики. Следственное управления СК России по Мордовии организовало процессуальную проверку.
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"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУСК России по Республике Мордовии Александру Петровичу Завойских представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что прокуратура Мордовии также заинтересовалась информацией о возможных нарушениях режимных требований осужденными в колонии, организовав проверку.
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