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ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка" - РИА Новости, 13.08.2024
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"
Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка", сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:04
2024-08-13T11:04
2024-08-13T12:39
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка", сообщается на сайте регулятора."Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Америкэн Экспресс Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", — говорится в релизе.По данным ЦБ, "Америкэн Экспресс Банк" занимал 300-е место в банковской системе России. Он не участвовал в системе страхования вкладов.В кредитную организацию назначат ликвидатора, добавили в Центробанке.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"
ЦБ аннулировал с 13 августа лицензию на осуществление банковских операций АЭБ