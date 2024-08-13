https://ria.ru/20240813/bank-1965875981.html

ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"

ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка" - РИА Новости, 13.08.2024

ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"

Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка", сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:04

2024-08-13T11:04

2024-08-13T12:39

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка", сообщается на сайте регулятора."Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Америкэн Экспресс Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", — говорится в релизе.По данным ЦБ, "Америкэн Экспресс Банк" занимал 300-е место в банковской системе России. Он не участвовал в системе страхования вкладов.В кредитную организацию назначат ликвидатора, добавили в Центробанке.

https://ria.ru/20240304/banki-1930934475.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)