Рейтинг@Mail.ru
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка" - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 13.08.2024 (обновлено: 12:39 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/bank-1965875981.html
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка" - РИА Новости, 13.08.2024
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"
Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка", сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:04
2024-08-13T12:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_a4f578c70db924d56b5f78582220049c.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка", сообщается на сайте регулятора.&quot;Основанием для аннулирования лицензии у ООО &quot;Америкэн Экспресс Банк&quot; послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации&quot;, — говорится в релизе.По данным ЦБ, "Америкэн Экспресс Банк" занимал 300-е место в банковской системе России. Он не участвовал в системе страхования вкладов.В кредитную организацию назначат ликвидатора, добавили в Центробанке.
https://ria.ru/20240304/banki-1930934475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905619501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66f89c03e02bde61fcb44c6b4b512ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка"

ЦБ аннулировал с 13 августа лицензию на осуществление банковских операций АЭБ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центробанк с сегодняшнего дня аннулировал лицензию "Америкэн Экспресс Банка", сообщается на сайте регулятора.
«

"Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Америкэн Экспресс Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", — говорится в релизе.

По данным ЦБ, "Америкэн Экспресс Банк" занимал 300-е место в банковской системе России. Он не участвовал в системе страхования вкладов.
В кредитную организацию назначат ликвидатора, добавили в Центробанке.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Эксперты рассказали, сколько банков в России могут в этом году уйти с рынка
4 марта, 10:17
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала