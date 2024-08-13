Рейтинг@Mail.ru
Школы Оренбургской области получат 50 новых автобусов в этом году - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:59 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/avtobusy-1966001108.html
Школы Оренбургской области получат 50 новых автобусов в этом году
Школы Оренбургской области получат 50 новых автобусов в этом году - РИА Новости, 13.08.2024
Школы Оренбургской области получат 50 новых автобусов в этом году
В этом году для образовательных учреждений Оренбургской области закупили 50 новых автобусов, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:59
2024-08-13T17:59
оренбургская область
денис паслер
оренбургский район
школа
транспорт
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:3140:1766_1920x0_80_0_0_e45ebefef63346d6ab554142124c1246.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В этом году для образовательных учреждений Оренбургской области закупили 50 новых автобусов, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. Он уточнил, что новый транспорт для школ закупают каждый год. "В этом году в Оренбургскую область поступит 50 автобусов: 30 единиц ГАЗ вместимостью 13-20 человек и 20 – ПАЗ вместимостью 21-24 человека. Знаю, что в школах очень ждут новый транспорт. Он необходим и для транспортировки ребят на соревнования, культурные мероприятия и олимпиады", – пишет Паслер. Губернатор отметил, что транспорт – важная составляющая, особенно для малочисленных сельских школ, куда детей привозят из нескольких поселков. Оренбургский автопарк сейчас насчитывает 552 единицы транспортных средств. Действуют более 640 маршрутов школьных автобусов. Также он рассказал, что в регионе к началу нового учебного года завершают ремонт и строительство учебных заведений. Идет закупка нового оборудования и мебели. Губернатор отметил, что в сентябре в регионе откроют три новых школы на 1135 мест каждую: в Оренбурге в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского" и в ЖК "Дубки", в селе Нежинка Оренбургского района. "Также откроется новое здание Боровой школы в поселке Колтубановский Бузулукского района на 90 мест для начальной школы. В этом году ведем плановые ремонтные работы в 42 школах. В 17 – капитальный ремонт. В 25 учреждениях модернизируем спортзалы", - написал Паслер.
https://ria.ru/20240812/orenburzhe-1965629484.html
https://ria.ru/20240809/zarplaty-1965185393.html
оренбургский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729947653_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d0596b868cca04c740031b3ba77900b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис паслер, оренбургский район, школа, транспорт, дети
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбургский район, Школа, Транспорт, Дети

Школы Оренбургской области получат 50 новых автобусов в этом году

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В этом году для образовательных учреждений Оренбургской области закупили 50 новых автобусов, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что новый транспорт для школ закупают каждый год.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Оренбуржье модернизируют 118 объектов коммунальной инфраструктуры за год
12 августа, 10:08
"В этом году в Оренбургскую область поступит 50 автобусов: 30 единиц ГАЗ вместимостью 13-20 человек и 20 – ПАЗ вместимостью 21-24 человека. Знаю, что в школах очень ждут новый транспорт. Он необходим и для транспортировки ребят на соревнования, культурные мероприятия и олимпиады", – пишет Паслер.
Губернатор отметил, что транспорт – важная составляющая, особенно для малочисленных сельских школ, куда детей привозят из нескольких поселков. Оренбургский автопарк сейчас насчитывает 552 единицы транспортных средств. Действуют более 640 маршрутов школьных автобусов.
Также он рассказал, что в регионе к началу нового учебного года завершают ремонт и строительство учебных заведений. Идет закупка нового оборудования и мебели.
Губернатор отметил, что в сентябре в регионе откроют три новых школы на 1135 мест каждую: в Оренбурге в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского" и в ЖК "Дубки", в селе Нежинка Оренбургского района.
"Также откроется новое здание Боровой школы в поселке Колтубановский Бузулукского района на 90 мест для начальной школы. В этом году ведем плановые ремонтные работы в 42 школах. В 17 – капитальный ремонт. В 25 учреждениях модернизируем спортзалы", - написал Паслер.
Деньги - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Зарплаты в сфере МСП Оренбургской области выросли на 67,5% за пять лет
9 августа, 14:06
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургский районШколаТранспортДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала