https://ria.ru/20240813/avtobusy-1966001108.html

Школы Оренбургской области получат 50 новых автобусов в этом году

Школы Оренбургской области получат 50 новых автобусов в этом году - РИА Новости, 13.08.2024

Школы Оренбургской области получат 50 новых автобусов в этом году

В этом году для образовательных учреждений Оренбургской области закупили 50 новых автобусов, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:59

2024-08-13T17:59

2024-08-13T17:59

оренбургская область

денис паслер

оренбургский район

школа

транспорт

дети

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В этом году для образовательных учреждений Оренбургской области закупили 50 новых автобусов, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. Он уточнил, что новый транспорт для школ закупают каждый год. "В этом году в Оренбургскую область поступит 50 автобусов: 30 единиц ГАЗ вместимостью 13-20 человек и 20 – ПАЗ вместимостью 21-24 человека. Знаю, что в школах очень ждут новый транспорт. Он необходим и для транспортировки ребят на соревнования, культурные мероприятия и олимпиады", – пишет Паслер. Губернатор отметил, что транспорт – важная составляющая, особенно для малочисленных сельских школ, куда детей привозят из нескольких поселков. Оренбургский автопарк сейчас насчитывает 552 единицы транспортных средств. Действуют более 640 маршрутов школьных автобусов. Также он рассказал, что в регионе к началу нового учебного года завершают ремонт и строительство учебных заведений. Идет закупка нового оборудования и мебели. Губернатор отметил, что в сентябре в регионе откроют три новых школы на 1135 мест каждую: в Оренбурге в ЖК "Микрорайон Маршала Рокоссовского" и в ЖК "Дубки", в селе Нежинка Оренбургского района. "Также откроется новое здание Боровой школы в поселке Колтубановский Бузулукского района на 90 мест для начальной школы. В этом году ведем плановые ремонтные работы в 42 школах. В 17 – капитальный ремонт. В 25 учреждениях модернизируем спортзалы", - написал Паслер.

https://ria.ru/20240812/orenburzhe-1965629484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, оренбургский район, школа, транспорт, дети