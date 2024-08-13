https://ria.ru/20240813/avto-1965820865.html

Автоэксперт предостерег от покупки некоторых подержанных китайских авто

Автоэксперт предостерег от покупки некоторых подержанных китайских авто - РИА Новости, 13.08.2024

Автоэксперт предостерег от покупки некоторых подержанных китайских авто

Некоторые китайские бренды так и не прошли адаптацию к российским условиям. О проблемах, характерных для подержанных "китайцев", в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T02:15

2024-08-13T02:15

2024-08-13T02:15

авто

егор васильев

китай

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Некоторые китайские бренды так и не прошли адаптацию к российским условиям. О проблемах, характерных для подержанных "китайцев", в интервью агентству "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев.Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на состояние кузова. И если обнаружится коррозия, то это будет "повод для хорошего торга". Затем необходимо осмотреть днище авто, проверить подвеску на отсутствие люфтов и повреждений пыльников и сайлент-блоков. Также важно оценить состояние двигателя, проверить отсутствие потеков масла и антифриза.Если на машине установлен вариатор или робот, то лучше провести их диагностику в специализированной мастерской. Особое внимание на электронику. “Если она работает нестабильно, это признак "плавающей" неисправности, поиск которой может превратиться в дорогое приключение”, — предупреждает специалист.И, безусловно, лучше всего приобретать подержанный автомобиль у официального дилера.

https://ria.ru/20240613/probeg-1952457486.html

китай

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, егор васильев, китай