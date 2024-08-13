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Автоэксперт предостерег от покупки некоторых подержанных китайских авто
Автоэксперт предостерег от покупки некоторых подержанных китайских авто - РИА Новости, 13.08.2024
Автоэксперт предостерег от покупки некоторых подержанных китайских авто
Некоторые китайские бренды так и не прошли адаптацию к российским условиям. О проблемах, характерных для подержанных "китайцев", в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T02:15
2024-08-13T02:15
2024-08-13T02:15
авто
егор васильев
китай
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Некоторые китайские бренды так и не прошли адаптацию к российским условиям. О проблемах, характерных для подержанных "китайцев", в интервью агентству "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев.Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на состояние кузова. И если обнаружится коррозия, то это будет "повод для хорошего торга". Затем необходимо осмотреть днище авто, проверить подвеску на отсутствие люфтов и повреждений пыльников и сайлент-блоков. Также важно оценить состояние двигателя, проверить отсутствие потеков масла и антифриза.Если на машине установлен вариатор или робот, то лучше провести их диагностику в специализированной мастерской. Особое внимание на электронику. “Если она работает нестабильно, это признак "плавающей" неисправности, поиск которой может превратиться в дорогое приключение”, — предупреждает специалист.И, безусловно, лучше всего приобретать подержанный автомобиль у официального дилера.
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авто, егор васильев, китай
Авто, Егор Васильев, Китай
Автоэксперт предостерег от покупки некоторых подержанных китайских авто
Эксперт Васильев: при покупке подержанного китайского авто нужно осмотреть днище
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Некоторые китайские бренды так и не прошли адаптацию к российским условиям. О проблемах, характерных для подержанных "китайцев", в интервью
агентству "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев.
Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на состояние кузова. И если обнаружится коррозия, то это будет "повод для хорошего торга". Затем необходимо осмотреть днище авто, проверить подвеску на отсутствие люфтов и повреждений пыльников и сайлент-блоков. Также важно оценить состояние двигателя, проверить отсутствие потеков масла и антифриза.
Если на машине установлен вариатор или робот, то лучше провести их диагностику в специализированной мастерской. Особое внимание на электронику. “Если она работает нестабильно, это признак "плавающей" неисправности, поиск которой может превратиться в дорогое приключение”, — предупреждает специалист.
И, безусловно, лучше всего приобретать подержанный автомобиль у официального дилера.