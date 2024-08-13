https://ria.ru/20240813/avakov-1965853431.html
США поручили проработать сценарий прихода Авакова* к власти, заявили в СВР
США поручили проработать сценарий прихода Авакова* к власти, заявили в СВР - РИА Новости, 13.08.2024
США поручили проработать сценарий прихода Авакова* к власти, заявили в СВР
Американская администрация поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* к власти на Украине,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:16
2024-08-13T09:16
2024-08-13T10:28
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американская администрация поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* к власти на Украине, сообщает пресс-бюро СВР."Американская администрация уже поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода Авакова* к власти на Украине. Сейчас этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий "Батькивщина" Тимошенко и "Европейская солидарность" Порошенко, а также с рядом влиятельных депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.* внесен в России в реестр террористов и экстремистов
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сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина
США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина
США поручили проработать сценарий прихода Авакова* к власти, заявили в СВР
СВР: американские НПО прорабатывают сценарий прихода Авакова к власти на Украине