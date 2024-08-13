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Российская авиация ударила по скоплению живой силы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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17:35 13.08.2024 (обновлено: 18:19 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ataka-1965991539.html
Российская авиация ударила по скоплению живой силы ВСУ в Курской области
Российская авиация ударила по скоплению живой силы ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Российская авиация ударила по скоплению живой силы ВСУ в Курской области
Российский вертолет Ми-35 нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:35
2024-08-13T18:19
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ми-35
безопасность
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский вертолет Ми-35 нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипаж вертолета Ми-35 армейской авиации ВКС России нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — говорится в заявлении.Как подчеркнули в ведомстве, все цели удалось уничтожить.Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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Боевая работа Ми-35 по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области
Минобороны России показало видео работы Ми-35 по скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области.
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воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-35, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ми-35, Безопасность
Российская авиация ударила по скоплению живой силы ВСУ в Курской области

МО РФ: Ми-35 ударил по скоплению военной техники ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российский вертолет Ми-35 нанес удар неуправляемыми авиаракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Экипаж вертолета Ми-35 армейской авиации ВКС России нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета", — говорится в заявлении.
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Как подчеркнули в ведомстве, все цели удалось уничтожить.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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Как заявил Владимир Путин, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск по полному освобождению территории ДНР, ЛНР и Новороссии, а также дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, отметил президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныМи-35Безопасность
 
 
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