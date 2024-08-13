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Беспилотник атаковал автомобиль в ЛНР, погибла женщина
Беспилотник атаковал автомобиль в ЛНР, погибла женщина - РИА Новости, 13.08.2024
Беспилотник атаковал автомобиль в ЛНР, погибла женщина
Мирная жительница стала жертвой удара беспилотника по автомобилю в Приволье — пригороде Лисичанска в ЛНР, сообщила местная администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:40
2024-08-13T09:40
2024-08-13T10:55
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лисичанск
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 авг — РИА Новости. Мирная жительница стала жертвой удара беспилотника по автомобилю в Приволье — пригороде Лисичанска в ЛНР, сообщила местная администрация в Telegram-канале."В городе Приволье гражданская машина была атакована украинским БПЛА. Находящаяся в автомобиле на пассажирском сидении женщина была ранена осколками от взорвавшегося дрона", — говорится в публикации.Отмечается, что 64-летнюю пострадавшую доставили в больницу, но она умерла от ран.Приволье — пригород Лисичанска на западе Луганской Народной Республики, граничит с Кременной и Рубежным. Российские войска освободили его 1 июля 2022 года. Город находится недалеко от линии фронта, ВСУ регулярно обстреливают его.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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луганская народная республика, лисичанск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Происшествия
Беспилотник атаковал автомобиль в ЛНР, погибла женщина
При атаке украинского дрона на гражданский автомобиль в ЛНР погибла женщина