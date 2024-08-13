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Десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке - РИА Новости, 13.08.2024
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05:03 13.08.2024 (обновлено: 08:30 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/artilleriya-1965834992.html
Десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке
Десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке - РИА Новости, 13.08.2024
Десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке
Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу солдат ВСУ на соледарском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T05:03
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безопасность
россия
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу солдат ВСУ на соледарском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению группы пехоты ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что операторы разведывательных БПЛА обнаружили участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии Тульских десантников. "Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, немедленно выдвинулись в район выполнения боевых задач, откуда нанесли огневое поражение противнику 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами. Корректировку стрельбы осуществляли операторы разведывательных БПЛА Воздушно-десантных войск", - рассказали в МО.
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Безопасность, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Специальная военная операция на Украине
Десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке

Тульские десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке фронта

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу солдат ВСУ на соледарском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению группы пехоты ВСУ", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что операторы разведывательных БПЛА обнаружили участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии Тульских десантников.
"Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, немедленно выдвинулись в район выполнения боевых задач, откуда нанесли огневое поражение противнику 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами. Корректировку стрельбы осуществляли операторы разведывательных БПЛА Воздушно-десантных войск", - рассказали в МО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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