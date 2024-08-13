https://ria.ru/20240813/artilleriya-1965834992.html

Десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке

Десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке - РИА Новости, 13.08.2024

Десантники уничтожили группу солдат ВСУ на Соледарском участке

Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу солдат ВСУ на соледарском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:03

2024-08-13T05:03

2024-08-13T08:30

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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу солдат ВСУ на соледарском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ при выполнении огневых задач по уничтожению группы пехоты ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что операторы разведывательных БПЛА обнаружили участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии Тульских десантников. "Расчеты РСЗО "Град", получив задачу на боевую работу, немедленно выдвинулись в район выполнения боевых задач, откуда нанесли огневое поражение противнику 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами. Корректировку стрельбы осуществляли операторы разведывательных БПЛА Воздушно-десантных войск", - рассказали в МО.

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html

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Работа российских артиллеристов в приграничном районе Курской области Минобороны показало очередные кадры ударов по ВСУ в приграничном районе Курской области. На видео - работа российских артиллеристов, в ходе которой уничтожено около 30 украинских боевиков 2024-08-13T05:03 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии