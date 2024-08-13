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Путин создаст в Морской коллегии советы по развитию ВМФ в Арктике - РИА Новости, 13.08.2024
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17:45 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/arktika-1965996215.html
Путин создаст в Морской коллегии советы по развитию ВМФ в Арктике
Путин создаст в Морской коллегии советы по развитию ВМФ в Арктике - РИА Новости, 13.08.2024
Путин создаст в Морской коллегии советы по развитию ВМФ в Арктике
Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:45
2024-08-13T17:45
россия
арктика
владимир путин
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской деятельности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В Морской коллегии президентом РФ создаются Совет по стратегическому развитию Военно-Морского Флота, Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и Совет по развитию и обеспечению морской деятельности РФ (далее - советы Морской коллегии)", - говорится в документе. Подчеркивается, что положения о советах Морской коллегии и их составы утверждаются председателем Морской коллегии. "Составы советом Морской коллегии формируются из числа лиц, входящих в состав Морской коллегии. Эти лица могут принимать участие в работе одного или нескольких советов Морской коллегии", - добавляется в документе.
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россия, арктика, владимир путин
Россия, Арктика, Владимир Путин
Путин создаст в Морской коллегии советы по развитию ВМФ в Арктике

Путин создаст в Морской коллегии совет по защите нацинтересов в Арктике

© РИА Новости / Министерство обороны РФАтомная подводная лодка ВМФ РФ во время учений в Арктике
Атомная подводная лодка ВМФ РФ во время учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Атомная подводная лодка ВМФ РФ во время учений в Арктике. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин создаст в Морской коллегии советы по стратегическому развитию ВМФ, защите национальных интересов в Арктике и развитию морской деятельности, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"В Морской коллегии президентом РФ создаются Совет по стратегическому развитию Военно-Морского Флота, Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и Совет по развитию и обеспечению морской деятельности РФ (далее - советы Морской коллегии)", - говорится в документе.
Подчеркивается, что положения о советах Морской коллегии и их составы утверждаются председателем Морской коллегии.
"Составы советом Морской коллегии формируются из числа лиц, входящих в состав Морской коллегии. Эти лица могут принимать участие в работе одного или нескольких советов Морской коллегии", - добавляется в документе.
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