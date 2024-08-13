https://ria.ru/20240813/arest-1965973155.html

В Самарской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка

В Самарской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка - РИА Новости, 13.08.2024

В Самарской области арестовали подозреваемого в убийстве ребенка

Суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в городе Чапаевске в Самарской области, сообщается на сайте... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T16:40

2024-08-13T16:40

2024-08-13T16:40

самарская область

происшествия

чапаевск

россия

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САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двухлетней девочки в городе Чапаевске в Самарской области, сообщается на сайте Чапаевского городского суда. "Судом ходатайство органа следствия удовлетворено, гражданину... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 10.10.2024 года включительно", - говорится в сообщении ведомства. По данным следователей, в воскресенье, 11 августа мужчина увел в заброшенный дом двухлетнюю девочку, которую ненадолго оставили без присмотра во дворе частного дома, а затем изнасиловал ее. Бригада скорой помощи доставила ребенка в реанимацию больницы Чапаевска в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на оказанную медпомощь, девочка скончалась от полученных повреждений. Следователи возбудили уголовное дело по пунктам "в, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием), пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Подозреваемого задержали в понедельник, им оказался неоднократно судимый сосед семьи ребенка.

https://ria.ru/20240806/prigovor-1964319489.html

https://ria.ru/20240712/iznasilovanie-1959240556.html

самарская область

чапаевск

россия

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самарская область, происшествия, чапаевск, россия