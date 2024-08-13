https://ria.ru/20240813/aptechka-1965833322.html
Эксперт предупредила о новом составе автомобильной аптечки
Эксперт предупредила о новом составе автомобильной аптечки - РИА Новости, 13.08.2024
Эксперт предупредила о новом составе автомобильной аптечки
Изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября 2024 года, теперь в нее будут входить медицинские маски и перчатки,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:27
2024-08-13T04:27
2024-08-13T12:54
общество
россия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965893419_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fdae390050818d6a8637a99fc4dd66a4.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября 2024 года, теперь в нее будут входить медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы, рассказала РИА Новости основатель юридической компании "Деломант Групп", эксперт Таисия Вепренцева. Ранее Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, они вступят в силу с 1 сентября текущего года. Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. По словам Вепренцевой, в новый состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство "рот в рот"), жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц. "В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра", — напомнила она.
https://ria.ru/20240813/shtraf-1965824224.html
https://ria.ru/20240812/proekt-1965719460.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965893419_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_105f9f963455598c269cc37a77bc83db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, авто
Эксперт предупредила о новом составе автомобильной аптечки
Эксперт Вепренцева: новые требования к автоаптечке вступят в силу с 1 сентября
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября 2024 года, теперь в нее будут входить медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы, рассказала РИА Новости основатель юридической компании "Деломант Групп", эксперт Таисия Вепренцева.
Ранее Минздрав России
обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, они вступят в силу с 1 сентября текущего года. Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
По словам Вепренцевой, в новый состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство "рот в рот"), жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.
"В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра", — напомнила она.