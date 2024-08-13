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Эксперт предупредила о новом составе автомобильной аптечки - РИА Новости, 13.08.2024
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04:27 13.08.2024 (обновлено: 12:54 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/aptechka-1965833322.html
Эксперт предупредила о новом составе автомобильной аптечки
Эксперт предупредила о новом составе автомобильной аптечки - РИА Новости, 13.08.2024
Эксперт предупредила о новом составе автомобильной аптечки
Изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября 2024 года, теперь в нее будут входить медицинские маски и перчатки,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:27
2024-08-13T12:54
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авто
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября 2024 года, теперь в нее будут входить медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы, рассказала РИА Новости основатель юридической компании "Деломант Групп", эксперт Таисия Вепренцева. Ранее Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, они вступят в силу с 1 сентября текущего года. Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. По словам Вепренцевой, в новый состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство "рот в рот"), жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц. "В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра", — напомнила она.
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общество, россия, авто
Общество, Россия, Авто
Эксперт предупредила о новом составе автомобильной аптечки

Эксперт Вепренцева: новые требования к автоаптечке вступят в силу с 1 сентября

© iStock.com / Ugur KarakocАвтомобильная аптечка
Автомобильная аптечка - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© iStock.com / Ugur Karakoc
Автомобильная аптечка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки вступят в силу с 1 сентября 2024 года, теперь в нее будут входить медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы, рассказала РИА Новости основатель юридической компании "Деломант Групп", эксперт Таисия Вепренцева.
Ранее Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, они вступят в силу с 1 сентября текущего года. Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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По словам Вепренцевой, в новый состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (устройство "рот в рот"), жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.
"В сентябре прошлого года автомобильные аптечки и огнетушители убрали из обязательного перечня для прохождения техосмотра", — напомнила она.
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