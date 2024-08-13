https://ria.ru/20240813/antiterror-1965889634.html

НАК обсудил эффективность антитеррористических мер в России

НАК обсудил эффективность антитеррористических мер в России - РИА Новости, 13.08.2024

НАК обсудил эффективность антитеррористических мер в России

Национальный антитеррористический комитет на совещании уделил особое внимание эффективности антитеррористических мер с учетом событий в приграничных с Украиной... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:10

2024-08-13T12:10

2024-08-13T12:11

специальная военная операция на украине

украина

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москва

александр бортников

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет на совещании уделил особое внимание эффективности антитеррористических мер с учетом событий в приграничных с Украиной регионах. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "В результате обсуждения определены приоритетные задачи по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его последствий в условиях нарастающих террористических угроз. Особое внимание уделено повышению эффективности антитеррористических мер с учетом произошедших событий в приграничных с Украиной регионах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

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Ольга Фомченкова

украина, россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность