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НАК обсудил эффективность антитеррористических мер в России - РИА Новости, 13.08.2024
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12:10 13.08.2024 (обновлено: 12:11 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/antiterror-1965889634.html
НАК обсудил эффективность антитеррористических мер в России
НАК обсудил эффективность антитеррористических мер в России - РИА Новости, 13.08.2024
НАК обсудил эффективность антитеррористических мер в России
Национальный антитеррористический комитет на совещании уделил особое внимание эффективности антитеррористических мер с учетом событий в приграничных с Украиной... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:10
2024-08-13T12:11
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет на совещании уделил особое внимание эффективности антитеррористических мер с учетом событий в приграничных с Украиной регионах. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "В результате обсуждения определены приоритетные задачи по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его последствий в условиях нарастающих террористических угроз. Особое внимание уделено повышению эффективности антитеррористических мер с учетом произошедших событий в приграничных с Украиной регионах", - говорится в сообщении.
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украина, россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
НАК обсудил эффективность антитеррористических мер в России

НАК уделил особое внимание эффективности антитеррористических мер в приграничье

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Национальный антитеррористический комитет на совещании уделил особое внимание эффективности антитеррористических мер с учетом событий в приграничных с Украиной регионах.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции".
"В результате обсуждения определены приоритетные задачи по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его последствий в условиях нарастающих террористических угроз. Особое внимание уделено повышению эффективности антитеррористических мер с учетом произошедших событий в приграничных с Украиной регионах", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваАлександр БортниковНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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