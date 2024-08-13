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Ракова рассказала о результатах акции "Бьет, значит, не любит! Не молчи" - РИА Новости, 13.08.2024
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11:09 13.08.2024 (обновлено: 11:13 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/aktsija-1965877350.html
Ракова рассказала о результатах акции "Бьет, значит, не любит! Не молчи"
Ракова рассказала о результатах акции "Бьет, значит, не любит! Не молчи" - РИА Новости, 13.08.2024
Ракова рассказала о результатах акции "Бьет, значит, не любит! Не молчи"
Акция "Бьет, значит, не любит! Не молчи" помогла большему числу женщин узнать о кризисных центрах Москвы, заявила РИА Новости заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:09
2024-08-13T11:13
общество
москва
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Акция "Бьет, значит, не любит! Не молчи" помогла большему числу женщин узнать о кризисных центрах Москвы, заявила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Акцию "Бьет, значит, не любит! Не молчи" мы запустили чуть меньше месяца назад. Но буквально сразу эта инициатива вызвала широкий резонанс и нашла искренний отклик среди жителей столиц. После начала акции почти в два раза увеличилось число посещений сайта кризисного центра, существенно выросло количество обращений", - сказала Ракова. Она отметила, что обращения в основном касаются уточняющих моментов: как получить помощь, какие специалисты ведут прием и какую поддержку предоставляет наш центр. "Мы рады, что женщины начинают осознавать, что они не одиноки в своей беде, и что есть место, где им готовы оказать профессиональную помощь и поддержку. Мы верим, что со временем все больше женщин, которые, к сожалению, столкнулись с тяжелой ситуацией, решатся открыто обратиться за помощью ", - уточнила Ракова. Заммэра подчеркнула, что особенно уязвимы девушки не из Москвы, кто вышел замуж в столице. В таких случаях им просто некуда идти, когда муж начинает вести себя агрессивно.
https://ria.ru/20240613/stalking-1952483629.html
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общество, москва
Общество, Москва
Ракова рассказала о результатах акции "Бьет, значит, не любит! Не молчи"

Заммэра Ракова: акция "Бьет, значит, не любит! Не молчи" помогла многим женщинам

© Фото : Кризисный центр помощи женщинам и детямАкция "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"
Акция Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Кризисный центр помощи женщинам и детям
Акция "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Акция "Бьет, значит, не любит! Не молчи" помогла большему числу женщин узнать о кризисных центрах Москвы, заявила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Акцию "Бьет, значит, не любит! Не молчи" мы запустили чуть меньше месяца назад. Но буквально сразу эта инициатива вызвала широкий резонанс и нашла искренний отклик среди жителей столиц. После начала акции почти в два раза увеличилось число посещений сайта кризисного центра, существенно выросло количество обращений", - сказала Ракова.
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Она отметила, что обращения в основном касаются уточняющих моментов: как получить помощь, какие специалисты ведут прием и какую поддержку предоставляет наш центр.
«
"Мы рады, что женщины начинают осознавать, что они не одиноки в своей беде, и что есть место, где им готовы оказать профессиональную помощь и поддержку. Мы верим, что со временем все больше женщин, которые, к сожалению, столкнулись с тяжелой ситуацией, решатся открыто обратиться за помощью ", - уточнила Ракова.
Заммэра подчеркнула, что особенно уязвимы девушки не из Москвы, кто вышел замуж в столице. В таких случаях им просто некуда идти, когда муж начинает вести себя агрессивно.
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