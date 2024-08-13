https://ria.ru/20240813/aktsija-1965877350.html

Ракова рассказала о результатах акции "Бьет, значит, не любит! Не молчи"

Ракова рассказала о результатах акции "Бьет, значит, не любит! Не молчи" - РИА Новости, 13.08.2024

Ракова рассказала о результатах акции "Бьет, значит, не любит! Не молчи"

Акция "Бьет, значит, не любит! Не молчи" помогла большему числу женщин узнать о кризисных центрах Москвы, заявила РИА Новости заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:09

2024-08-13T11:09

2024-08-13T11:13

общество

москва

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Акция "Бьет, значит, не любит! Не молчи" помогла большему числу женщин узнать о кризисных центрах Москвы, заявила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Акцию "Бьет, значит, не любит! Не молчи" мы запустили чуть меньше месяца назад. Но буквально сразу эта инициатива вызвала широкий резонанс и нашла искренний отклик среди жителей столиц. После начала акции почти в два раза увеличилось число посещений сайта кризисного центра, существенно выросло количество обращений", - сказала Ракова. Она отметила, что обращения в основном касаются уточняющих моментов: как получить помощь, какие специалисты ведут прием и какую поддержку предоставляет наш центр. "Мы рады, что женщины начинают осознавать, что они не одиноки в своей беде, и что есть место, где им готовы оказать профессиональную помощь и поддержку. Мы верим, что со временем все больше женщин, которые, к сожалению, столкнулись с тяжелой ситуацией, решатся открыто обратиться за помощью ", - уточнила Ракова. Заммэра подчеркнула, что особенно уязвимы девушки не из Москвы, кто вышел замуж в столице. В таких случаях им просто некуда идти, когда муж начинает вести себя агрессивно.

https://ria.ru/20240613/stalking-1952483629.html

https://ria.ru/20240716/obrascheniya-1960041731.html

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общество, москва