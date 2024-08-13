Ракова рассказала о результатах акции "Бьет, значит, не любит! Не молчи"
Заммэра Ракова: акция "Бьет, значит, не любит! Не молчи" помогла многим женщинам
© Фото : Кризисный центр помощи женщинам и детямАкция "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"
© Фото : Кризисный центр помощи женщинам и детям
Акция "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи"
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Акция "Бьет, значит, не любит! Не молчи" помогла большему числу женщин узнать о кризисных центрах Москвы, заявила РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Акцию "Бьет, значит, не любит! Не молчи" мы запустили чуть меньше месяца назад. Но буквально сразу эта инициатива вызвала широкий резонанс и нашла искренний отклик среди жителей столиц. После начала акции почти в два раза увеличилось число посещений сайта кризисного центра, существенно выросло количество обращений", - сказала Ракова.
Она отметила, что обращения в основном касаются уточняющих моментов: как получить помощь, какие специалисты ведут прием и какую поддержку предоставляет наш центр.
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"Мы рады, что женщины начинают осознавать, что они не одиноки в своей беде, и что есть место, где им готовы оказать профессиональную помощь и поддержку. Мы верим, что со временем все больше женщин, которые, к сожалению, столкнулись с тяжелой ситуацией, решатся открыто обратиться за помощью ", - уточнила Ракова.
Заммэра подчеркнула, что особенно уязвимы девушки не из Москвы, кто вышел замуж в столице. В таких случаях им просто некуда идти, когда муж начинает вести себя агрессивно.