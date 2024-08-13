https://ria.ru/20240813/aktivy-1965902312.html

Завершен первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранцев

Завершен первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранцев - РИА Новости, 13.08.2024

Завершен первый этап обмена замороженными активами россиян и иностранцев

"Инвестиционная палата" завершила первый этап расчетов по обмену замороженными активами россиян и иностранцев, следует из заявления организатора торгов. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:06

2024-08-13T13:06

2024-08-13T15:15

россия

экономика

евросоюз

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. "Инвестиционная палата" завершила первый этап расчетов по обмену замороженными активами россиян и иностранцев, следует из заявления организатора торгов."Несмотря на внешнее санкционное давление в период сбора заявок, организатору удалось реализовать нерезидентам около четверти ИЦБ, предъявленных к выкупу физическими лицами-резидентами", — говорится в сообщении.Отмечается, что более 708 тысяч россиян смогли частично продать свои иностранные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний, суммарно на 8,1 миллиарда рублей. Теперь "Инвестиционная палата" рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи заблокированных бумаг."Ожидается, что средства за выкупленные ИЦБ поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа. Профессиональные участники рынка направят эти средства физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками", — также сообщила компания.В период сбора заявок зарубежные регуляторы ввели дополнительные ограничения: блокирующие санкции против Национального расчетного депозитария и запрет ЕС на участие в выкупе европейским юридическим лицам, указала "Инвестпалата".Прием заявок на обмен замороженных активов от российских инвесторов завершился 8 мая. Сумма достигла 35,3 миллиарда рублей, а пул предложений включал в себя более двух тысяч наименований иностранных ценных бумаг. С 3 июня по 2 августа "Инвестпалата" собирала заявки от нерезидентов.

https://ria.ru/20240603/investpalata-1950097371.html

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россия, экономика, евросоюз