Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН
Талибы: новым властям Афганистана все еще не предоставили место в ООН
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредставитель движения "Талибан"* Мохаммад Сухейл Шахин
Представитель движения "Талибан"* Мохаммад Сухейл Шахин. Архивное фото
ИСЛАМАБАД, 13 авг – РИА Новости. Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, поскольку новым властям Афганистана все еще не предоставлено место в ООН, сообщил РИА Новости глава политбюро движения "Талибан"* в Катаре Сухейл Шахин.
Ранее в декабре Комитет ООН по проверке полномочий отложил свое решение о выделении нынешним властям Афганистана места страны в организации, сохранив место за назначенным прежним правительством уполномоченным по делам Афганистана в постоянном представительстве страны при ООН Насиром Ахмадом Фаиком. Данное решение комитета нынешние власти в Кабуле считают незаконным.
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"Мы хотели бы участвовать, и это наше право, и мы требуем, чтобы Комитет ООН по проверке полномочий передал место Афганистана в ООН правительству Исламского Эмирата Афганистана с целью проложить путь к нашему участию. Этого пока не произошло даже после трех лет независимости Афганистана, после вывода из страны иностранных войск", - сказал Шахин.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.