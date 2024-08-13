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Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 13.08.2024
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12:27 13.08.2024 (обновлено: 12:53 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/afganistan-1965892722.html
Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН
Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 13.08.2024
Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН
Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, поскольку новым властям Афганистана все еще не предоставлено место в... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:27
2024-08-13T12:53
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ИСЛАМАБАД, 13 авг – РИА Новости. Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, поскольку новым властям Афганистана все еще не предоставлено место в ООН, сообщил РИА Новости глава политбюро движения "Талибан"* в Катаре Сухейл Шахин. Ранее в декабре Комитет ООН по проверке полномочий отложил свое решение о выделении нынешним властям Афганистана места страны в организации, сохранив место за назначенным прежним правительством уполномоченным по делам Афганистана в постоянном представительстве страны при ООН Насиром Ахмадом Фаиком. Данное решение комитета нынешние власти в Кабуле считают незаконным."Мы хотели бы участвовать, и это наше право, и мы требуем, чтобы Комитет ООН по проверке полномочий передал место Афганистана в ООН правительству Исламского Эмирата Афганистана с целью проложить путь к нашему участию. Этого пока не произошло даже после трех лет независимости Афганистана, после вывода из страны иностранных войск", - сказал Шахин. В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240704/putin-1957448029.html
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афганистан, россия, оон, талибан, в мире
Афганистан, Россия, ООН, Талибан, В мире
Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН

Талибы: новым властям Афганистана все еще не предоставили место в ООН

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредставитель движения "Талибан"* Мохаммад Сухейл Шахин
Представитель движения Талибан* Мохаммад Сухейл Шахин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Представитель движения "Талибан"* Мохаммад Сухейл Шахин. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 13 авг – РИА Новости. Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, поскольку новым властям Афганистана все еще не предоставлено место в ООН, сообщил РИА Новости глава политбюро движения "Талибан"* в Катаре Сухейл Шахин.
Ранее в декабре Комитет ООН по проверке полномочий отложил свое решение о выделении нынешним властям Афганистана места страны в организации, сохранив место за назначенным прежним правительством уполномоченным по делам Афганистана в постоянном представительстве страны при ООН Насиром Ахмадом Фаиком. Данное решение комитета нынешние власти в Кабуле считают незаконным.
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4 июля, 16:58
«
"Мы хотели бы участвовать, и это наше право, и мы требуем, чтобы Комитет ООН по проверке полномочий передал место Афганистана в ООН правительству Исламского Эмирата Афганистана с целью проложить путь к нашему участию. Этого пока не произошло даже после трех лет независимости Афганистана, после вывода из страны иностранных войск", - сказал Шахин.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день заявило, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.
Боец Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
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