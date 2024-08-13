https://ria.ru/20240813/aes-1965857778.html

На ЗАЭС оценили состояние градирни атомной станции

На ЗАЭС оценили состояние градирни атомной станции - РИА Новости, 13.08.2024

На ЗАЭС оценили состояние градирни атомной станции

Несущие конструкции на градирне ЗАЭС визуально не нарушены, но предстоит полноценное обследование, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:31

2024-08-13T09:31

2024-08-13T10:28

происшествия

евгений балицкий

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Несущие конструкции на градирне ЗАЭС визуально не нарушены, но предстоит полноценное обследование, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Градирня будет восстановлена. Визуально несущие конструкции не нарушены. Выгорела только вся внутренняя обвязка. Но все равно еще предстоит сделать полноценное обследование, чтобы исключить невидимые возможные нарушения в самой конструкции", - сказала Яшина. Ранее в "Росатоме" сообщили, что в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ вечером 11 августа серьезно повреждена одна из градирен Запорожской АЭС - объект охладительной системы станции. Возникший пожар потушили сотрудники МЧС, угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда позволит обстановка. В госкорпорации назвали случившееся актом ядерного терроризма. В свою очередь, в пресс-службе станции сообщили, что на работе АЭС возгорание никак не сказалось. Все шесть блоков, как и прежде, не работают и находятся в состоянии "холодный останов". Пострадавших нет. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации АЭС не зафиксировано. Радиационный фон в норме. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что опасности для региона в результате пожара на ЗАЭС нет.

https://radiosputnik.ru/20240811/zakharova-zaes-1965567465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, евгений балицкий, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, запорожская аэс