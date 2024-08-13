https://ria.ru/20240813/abbas-1965931011.html

Аббас рассчитывает на поддержку Палестины со стороны России

Аббас рассчитывает на поддержку Палестины со стороны России - РИА Новости, 13.08.2024

Аббас рассчитывает на поддержку Палестины со стороны России

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Палестина рассчитывает на поддержку России. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:19

2024-08-13T14:19

2024-08-13T14:45

палестина

россия

в мире

махмуд аббас

владимир путин

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Палестина рассчитывает на поддержку России."Господин президент, для меня всегда большая радость общаться и консультироваться с вами, мы в вас верим, мы вам доверяем, и мы чувствуем вашу поддержку", - сказал Аббас.Аббас добавил, что палестинский народ "продолжает свою борьбу и рассчитывает на гуманитарную поддержку"."Мы чувствуем, что Россия - один из самый дорогих друзей палестинского народа, и, как вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит своё государство", - отметил он.

https://ria.ru/20240813/putin-1965923332.html

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палестина, россия, в мире, махмуд аббас, владимир путин