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В Архангельской области девочке удалили коренные зубы вместо молочных - РИА Новости, 12.08.2024
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11:09 12.08.2024 (обновлено: 11:10 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zuby-1965646444.html
В Архангельской области девочке удалили коренные зубы вместо молочных
В Архангельской области девочке удалили коренные зубы вместо молочных - РИА Новости, 12.08.2024
В Архангельской области девочке удалили коренные зубы вместо молочных
Прокуратура Коношского района Архангельской области отсудила у стоматологической клиники и минздрава региона 600 тысяч рублей в пользу семилетней девочки,... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T11:09
2024-08-12T11:10
происшествия
архангельская область
коношский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура Коношского района Архангельской области отсудила у стоматологической клиники и минздрава региона 600 тысяч рублей в пользу семилетней девочки, которой удалили коренные зубы вместо молочных, сообщило областное надзорное ведомство. По данным региональной прокуратуры, стоматолог по ошибке удалил у ребенка два постоянных нижних клыка вместо молочных зубов, которые нужно было вырвать. В результате девочке пришлось пройти длительное лечение. "В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней о взыскании с медицинского учреждения, а также с министерства здравоохранения Архангельской области в порядке субсидиарной ответственности компенсации морального вреда в связи с оказанием некачественной медицинской помощи. Иск удовлетворен на сумму 600 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Отмечается, что решение суда исполнено, компенсация уже выплачена.
https://ria.ru/20240609/zuby-1951714290.html
архангельская область
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происшествия, архангельская область, коношский район
Происшествия, Архангельская область, Коношский район
В Архангельской области девочке удалили коренные зубы вместо молочных

В Архангельской области семилетней девочке удалили коренные зубы вместо молочных

© Fotolia / oatauttaУдаление зуба
Удаление зуба - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© Fotolia / oatautta
Удаление зуба. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура Коношского района Архангельской области отсудила у стоматологической клиники и минздрава региона 600 тысяч рублей в пользу семилетней девочки, которой удалили коренные зубы вместо молочных, сообщило областное надзорное ведомство.
По данным региональной прокуратуры, стоматолог по ошибке удалил у ребенка два постоянных нижних клыка вместо молочных зубов, которые нужно было вырвать. В результате девочке пришлось пройти длительное лечение.
"В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней о взыскании с медицинского учреждения, а также с министерства здравоохранения Архангельской области в порядке субсидиарной ответственности компенсации морального вреда в связи с оказанием некачественной медицинской помощи. Иск удовлетворен на сумму 600 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что решение суда исполнено, компенсация уже выплачена.
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