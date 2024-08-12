https://ria.ru/20240812/zuby-1965646444.html

В Архангельской области девочке удалили коренные зубы вместо молочных

В Архангельской области девочке удалили коренные зубы вместо молочных - РИА Новости, 12.08.2024

В Архангельской области девочке удалили коренные зубы вместо молочных

Прокуратура Коношского района Архангельской области отсудила у стоматологической клиники и минздрава региона 600 тысяч рублей в пользу семилетней девочки,... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T11:09

2024-08-12T11:09

2024-08-12T11:10

происшествия

архангельская область

коношский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Прокуратура Коношского района Архангельской области отсудила у стоматологической клиники и минздрава региона 600 тысяч рублей в пользу семилетней девочки, которой удалили коренные зубы вместо молочных, сообщило областное надзорное ведомство. По данным региональной прокуратуры, стоматолог по ошибке удалил у ребенка два постоянных нижних клыка вместо молочных зубов, которые нужно было вырвать. В результате девочке пришлось пройти длительное лечение. "В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском в интересах несовершеннолетней о взыскании с медицинского учреждения, а также с министерства здравоохранения Архангельской области в порядке субсидиарной ответственности компенсации морального вреда в связи с оказанием некачественной медицинской помощи. Иск удовлетворен на сумму 600 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Отмечается, что решение суда исполнено, компенсация уже выплачена.

https://ria.ru/20240609/zuby-1951714290.html

архангельская область

коношский район

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происшествия, архангельская область, коношский район