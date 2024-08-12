https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965804053.html

Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область

Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024

Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область

Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T20:26

2024-08-12T20:26

2024-08-12T20:29

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область."Ставка... был доклад главкома (ВСУ - ред.) Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где "проводится операция".Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.

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https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965802772.html

https://ria.ru/20240812/poteri-1965785200.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский