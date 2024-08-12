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Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:26
2024-08-12T20:26
2024-08-12T20:29
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область."Ставка... был доклад главкома (ВСУ - ред.) Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где "проводится операция".Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
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курская область, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область