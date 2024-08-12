Рейтинг@Mail.ru
Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:26 12.08.2024 (обновлено: 20:29 12.08.2024)
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965804053.html
Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 12.08.2024
Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T20:26
2024-08-12T20:29
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5d2eccc775a7fa1346a0c28154f4f5.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область."Ставка... был доклад главкома (ВСУ - ред.) Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где "проводится операция".Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
https://ria.ru/20240812/zapad-1965791088.html
https://ria.ru/20240812/alaudinov-1965802772.html
https://ria.ru/20240812/poteri-1965785200.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958472775_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_f62fceade04d4b6363ab7c72d7d3af32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский
Зеленский впервые признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область

Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область.
"Ставка... был доклад главкома (ВСУ - ред.) Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Убиты и ранены": на Западе рассказали о катастрофе ВСУ в Курской области
Вчера, 18:56
Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где "проводится операция".
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Замначальник главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Алаудинов сообщил об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском
Вчера, 20:14
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
СМИ сообщили о серьезных потерях ВСУ при нападении на Курскую область
Вчера, 18:22
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала